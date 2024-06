Arriva il Tour de France. Spente le telecamere di Ztl e preferenziali. Strade chiuse dalle 13

Si spengono tutti gli occhi delle telecamere di preferenziali e Ztl, le strade del percorso saranno chiuse dalle 13 (e non dalle 12.30) e i viali esterni – nella parte ‘sud’ – resteranno aperti fino alle 15. La carovana del Tour de France si avvicina alle Due Torri e Bologna perfeziona sempre di più l’organizzazione per ospitare uno degli eventi sportivi più importanti e più seguiti di tutto il mondo. A cominciare dalle modifiche alla circolazione. Ed ecco allora alcune delle novità in città per quanto riguarda la mobilità di domenica, messe a punto "dopo le ultime riunioni della cabina di regia", come sottolinea Palazzo d’Accursio. L’obiettivo è ridurre il più possibile le criticità a livello di traffico. Innanzitutto, la chiusura delle strade interessate dal percorso (qui la mappa completa: www.bolognatourdefrance.it) verrà posticipata di mezz’ora: il traffico sarà bloccato non più dalle 12.30, ma dalle 13. Le strade saranno poi riaperte dopo il passaggio della corsa gialla e dei veicoli ufficiali, intorno alle 16.30 circa per quel che riguarda il percorso di ingresso in città e alle 18.30 per quelle del doppio circuito cittadino.

Per la zona dell’arrivo – cioè via del Pallone e il tratto di via Irnerio che va da via del Pallone a via Indipendenza – rimangono invece confermati gli orari di chiusura al traffico già comunicati cioè: dalle 20 di sabato fino alle 22 di domenica. Il Comune ha deciso di lasciare aperti i viali esterni ‘sud’ (tra Porta San Mamolo e Porta Santo Stefano) fino alle 15. In questo modo tutti i residenti a sud di questo tratto potranno scendere, fino a quell’ora, per esempio da via San Mamolo o da via Castiglione per uscire da via Murri.

Non solo: per facilitare lo smaltimento di eventuali code, l’amministrazione ha stabilito di spegnere dalle 7 alle 19 di domenica tutte le telecamere ‘Sirio’ e ‘Rita’ a controllo di Ztl e corsie preferenziali. Domenica, poi, saranno sospesi i mercati di vendita diretta di prodotti agricoli in piazza Carducci e in piazza Aldrovandi.

"Si ricorda inoltre che su tutte le vie coinvolte dal percorso, sia quelle di ingresso in città che sul doppio circuito, è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, per garantire la sicurezza dei ciclisti e delle persone che assisteranno alla corsa a bordo strada, a partire dalle 18 di sabato fino al termine della manifestazione, quindi indicativamente fino alle 18.30 di domenica", tuonano da Palazzo d’Accursio.

Lungo tutte le vie attraversate dalla corsa, infine, per questioni di pubblica sicurezza saranno rimossi o spostati i cassonetti del conferimento rifiuti già a partire da sabato. I cassonetti saranno collocati, laddove possibile, nelle strade adiacenti al percorso. "Vista la ridotta disponibilità di cassonetti si suggerisce di conferire i rifiuti entro venerdì o da lunedì", aggiunge il Comune.

Le strade del percorso di ingresso in città sono: via Alberto Mario, rotonda Orsola Mezzini, via Alberto Mario, via della Battaglia, via Card. Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, via Benedetto Marcello, via Torino, rotonda Caduti Italiani in Missione di Pace, via Po, via Emilia Levante, via Giuseppe Mazzini, piazza di Porta Maggiore. Il doppio circuito cittadino interessa invece: i viali da porta Maggiore a porta San Donato, le vie Irnerio, Mille, Marconi, Piazza Malpighi, Sant’Isaia, Andrea Costa, Irma Bandiera, San Luca, Montalbano, Casaglia, Saragozza fuori porta e di nuovo i viali da porta Saragozza a porta San Donato. Per ulteriori info: www.bolognatourdefrance.it.

fra.mor.