Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaArriva il Villaggio Coldiretti, Bologna capitale del food
31 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Arriva il Villaggio Coldiretti, Bologna capitale del food

Arriva il Villaggio Coldiretti, Bologna capitale del food

Bologna si prepara ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, il Villaggio Coldiretti, l’evento che porterà nel cuore della città...

Bologna si prepara ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, il Villaggio Coldiretti, l’evento che porterà nel cuore della città...

Bologna si prepara ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, il Villaggio Coldiretti, l’evento che porterà nel cuore della città...

Bologna si prepara ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, il Villaggio Coldiretti, l’evento che porterà nel cuore della città le eccellenze dell’agricoltura italiana, la cultura del cibo e la bellezza della biodiversità. Nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori di allestimento, condivisi e programmati insieme al Comune, per realizzare un villaggio diffuso tra piazza Maggiore, piazza del Nettuno, piazza Re Enzo, via Rizzoli, piazza Minghetti, piazza Galvani e palazzo Re Enzo. "Il Villaggio trasformerà Bologna per tre giorni nella capitale del Made in Italy sostenibile: un evento aperto a tutti – dice Coldiretti – dove famiglie, giovani e turisti potranno incontrare gli agricoltori, conoscere da vicino i prodotti e le storie delle nostre campagne, degustare il meglio del cibo italiano e partecipare a laboratori, incontri ed esperienze dedicate alla sostenibilità, alla salute e alla cultura del territorio".

"È un’esperienza che lascerà un segno positivo, rafforzando il legame tra città e campagna e offrendo a Bologna la possibilità di mostrarsi, ancora una volta, come capitale del buon cibo, dell’accoglienza e della bellezza italiana".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata