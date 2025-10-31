Arriva il Villaggio Coldiretti, Bologna capitale del food

Bologna si prepara ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, il Villaggio Coldiretti, l’evento che porterà nel cuore della città le eccellenze dell’agricoltura italiana, la cultura del cibo e la bellezza della biodiversità. Nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori di allestimento, condivisi e programmati insieme al Comune, per realizzare un villaggio diffuso tra piazza Maggiore, piazza del Nettuno, piazza Re Enzo, via Rizzoli, piazza Minghetti, piazza Galvani e palazzo Re Enzo. "Il Villaggio trasformerà Bologna per tre giorni nella capitale del Made in Italy sostenibile: un evento aperto a tutti – dice Coldiretti – dove famiglie, giovani e turisti potranno incontrare gli agricoltori, conoscere da vicino i prodotti e le storie delle nostre campagne, degustare il meglio del cibo italiano e partecipare a laboratori, incontri ed esperienze dedicate alla sostenibilità, alla salute e alla cultura del territorio".

"È un’esperienza che lascerà un segno positivo, rafforzando il legame tra città e campagna e offrendo a Bologna la possibilità di mostrarsi, ancora una volta, come capitale del buon cibo, dell’accoglienza e della bellezza italiana".