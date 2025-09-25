Arriva in città Cibo, lo street artist che cancella l’odio dai muri

E’ ancora in mostra a Magazzeno Art Gaze in via Testoni 5/d, l’esposizione ’Best Before. Street Art against a Rancid Future’, con gli scatti della celebre fotografa americana Martha Cooper (tra gli anni Settanta e Ottanta ha documentato la scena newyorkese dei graffiti), che raccontano l’azione collettiva e segreta di street art ideata da Cibo. L’ha realizzata lo scorso marzo in collaborazione con Claudiano.jpeg, Clet, Eron, Mantra, Millo, Ozmo, Pablos, Pao, Pixel Pancho, Plank, Zed1 e la prima esposizione è stata a Forte Sofia, Verona. Gli artisti, rispondendo con partecipazione a un appello del collega Cibo, hanno infatti lavorato a quattro mani con lui per riportare alla vita alcune sue opere che erano state vandalizzate da gruppi neofascisti e per richiamare così all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dei diritti umani – e della libertà d’espressione in particolare – attraverso il linguaggio della street art.

Per rendere ancor più forte il messaggio dell’esposizione e l’azione, domani e il 4 ottobre – giorno del finissage – sono state organizzate due live performance. La prima vedrà Pao e Zed1 in galleria e la seconda l’intervento proprio di Cibo, internazionalmente conosciuto per il suo impegno volontario contro i movimenti neofascisti e neonazisti. Lo street artist e attivista italiano infatti usa il cibo come metafora per diffondere amore e messaggi profondi per sensibilizzare le persone in tutto il mondo, ispirandole al cambiamento. Il suo netto punto di vista sul mondo ha scatenato spesso haters di parti avverse che si sono scagliati contro il suo lavoro vandalizzandolo. "Per questo motivo, vista anche la situazione geopolitica attuale e l’importanza di inviare un segnale forte in questo preciso momento – spiega lo stesso artista – io e la mia squadra abbiamo iniziato a contattare artisti, sia noti che emergenti, italiani e stranieri, per lavorare insieme a murales a quattro mani, per restaurare quelli danneggiati con l’obiettivo di sensibilizzare le persone lanciando un appello ai cittadini e alle cittadine: dobbiamo agire ora, prima che sia troppo tardi". Ogni pennellata è diventata così un atto di opposizione all’oscurantismo ed è stata immortalata dallo straordinario obiettivo di Cooper. Oltre alle fotografie, saranno esposte alcune opere originali degli artisti coinvolti, in quanto alcuni di loro collaborano già da anni con Magazzeno e Bonobolabo.

rb. c.