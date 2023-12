Arriva in città ’YunuStage’. Talk sull’economia sociale

Una serie di incontri per promuovere e divulgare l’economia sociale. La Fondazione Yunus Italia, promotrice del social business, lancia ’YunuStage’, palinsesto culturale che partirà lunedì prossimo e proseguirà fino a maggio. "È un percorso completo che culmina nella seconda edizione della giornata del Social Business, coinvolgendo gli attori più vivi della realtà bolognese – commenta Giuseppe Torluccio, docente di Unibo e vicepresidente dell’ente –. La Fondazione deve essere il luogo di incontro per disegnare questo percorso sociale. Bologna è nota per avere una grande caratterizzazione di impegno sociale, e Yunus vorrebbe aiutarla a metterle in ordine, insieme e ponendo l’attenzione sulla sostenibilità anche economica. Sviluppare una progettualità condivisa è tra gli obiettivi dell’iniziativa. "Bologna deve essere orgogliosa della presenza di Yunus, che ha strutturato un laboratorio di avvicinamento al sociale, dove possiamo creare attività economiche, con la volontà di mostrare propensioni reali – racconta Marco Marcatili, segretario generale della Fondazione –. Nei talk discuteremo su come favorire nuove esperienze del social business per attrarre talenti e su come capire le sfide sociali dei nuovi imprenditori con le start up, che rappresentano un grande acceleratore di economia sociale".

Il territorio ha risposto alla chiamata, vedendo il patrocinio di Confcooperative. "La rassegna ci mostra il bisogno di ragionare in questi termini, ponendoci delle domande sul futuro – spiega Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia –. Dall’intelligenza artificiale alla qualità del lavoro che cambia, e la possibilità di accesso al credito per poter sviluppare iniziative e start up, con giovani che pensano di costruire il loro percorso, sono dinamiche importanti, perciò siamo qui". Main sponsor è Emil Banca.

"Le banche di credito cooperativo nascono per interagire col territorio, proprio come l’attività di Yunus, quando interpreta il credito come strumento sociale di intervento – evidenzia il presidente Gian Luca Galletti –. Non possiamo ignorare le difficoltà che a Bologna esistono, come quelle delle tremila famiglie che sono venute in Emil Banca per rimodulare il mutuo. Bisogna rafforzare il sociale con strumenti nuovi, attraverso la sostenibilità".

Mariateresa Mastromarino