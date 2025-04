Arriva la fibra ottica, tutte le scuole connesse

Tutte le scuole primarie del territorio medicinese connesse in fibra ottica. Anche la scuola primaria Biagi di Villa Fontana è ora connessa alla rete in fibra ottica, un risultato importante raggiunto grazie al Piano strategico Bul (banda ultra larga) e all’intervento di Lepida. In questo modo si completa la connessione in fibra di tutte le primarie del territorio di Medicina, garantendo a studentesse, studenti e personale scolastico infrastrutture digitali adeguate e al passo con i tempi.

L’intervento nella scuola Biagi rientra nel Piano nazionale Bul, che già prevedeva la connessione in banda ultra larga di tutte le scuole primarie, medie e superiori del territorio e che è stato ampliato lo scorso anno includendo anche le scuole dell’infanzia. Infatti, sono state recentemente collegate anche la scuola dell’infanzia Calza e la succursale Calza, mentre nei prossimi mesi verrà connessa anche la scuola dell’infanzia Fantelli di Sant’Antonio.

Così l’assessore allo Sviluppo digitale, Marco Brini: "Questi risultati sono il frutto di anni di impegno di questa amministrazione per l’estensione della connettività in banda ultra larga nel Comune di Medicina. Un territorio in gran parte a fallimento di mercato, dove le aziende private non investono perché non è per loro conveniente, ma dove è necessario l’intervento pubblico. Pensiamo che l’accesso alla rete sia un diritto fondamentale da garantire a tutta la cittadinanza, perché il digitale non è solo una questione tecnologica, ma una leva essenziale per l’inclusione sociale, la competitività economica e l’uguaglianza delle opportunità".

z. p.