Arriva la magia delle Winx

Luna Farm, il parco divertimenti di via Paolo Canali 1/8 si accenderà di magia grazie all’arrivo del Winx Club. L’ultimo di sei appuntamenti è per questo sabato, 28 dicembre con il nuovo spettacolo ’The Winx 20th Celebration Show’ realizzato da Wobinda Produzioni in collaborazione con Rainbow Spa, un gran finale per concludere nel modo più magico e fataloso la serie di appuntamenti ispirati ognuno ad una Winx, per vivere tra magiche coreografie, canzoni e laboratori le avventure di Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha, Tecna e Sky.

Dunque ci saranno laboratori e giochi a tema, seguiti naturalmente dallo spettacolo con le sei fate e il principe Sky. Create dal genio visionario di Iginio Straffi, sono ormai un fenomeno globale, capaci di conquistare i cuori dei piccoli.