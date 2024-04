Arriva la nuova raccolta di Maicol&Mirco: Favole per psicoterapeuti

Domani alle 17,30 da Modo Infoshop, in via Mascarella 24/b, verrà presentato il nuovo libro a fumetti di Maicol&Mirco: ’Favole per psicoterapeuti’. Si tratta di una raccolta di storie degli Scarabocchi, in parte uscite sulla rivista Linus e su altre pubblicazioni, in parte provenienti dagli archivi privatissimi di Maicol&Mirco. Per l’occasione dialogheranno con l’autore: Pasquale Indulgenza, psicoanalista e docente presso l’Istituto Freudiano di Roma, Elena Marcosignori, psicologa e referente del Punto Heta Bologna e Federico Paino, presidente del Centro Heta.