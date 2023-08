Arriva la ’super’ Tac "In Italia c’è solo questa"

Rivoluzione per la diagnostica all’Irccs Sant’Orsola. È arrivata una nuova Tac del costo di tre milioni di euro: si chiama Spectral CT 7500 ed è più veloce, più precisa e capace di aprire non una, ma ‘mille porte’ per la ricerca avanzata.

Il dispositivo è unico in Italia, precisano al Policlinico.

Con il nuovo macchinario saranno avviati progetti di ricerca sulle lesioni primitive e secondarie del fegato, del rene e del pancreas. Non solo: verranno eseguiti studi sulla tossicità dei farmaci chemioterapici e sulla probabilità di sviluppare aneurismi nei vasi sanguigni e ancora analisi sulla prostata e sul surrene, ghiandola piccola e difficile da studiare.

La Tac ’spettrale’ potrà essere utilizzata anche per i pazienti cardiopatici, pediatrici e bariatrici, prima esclusi da questa possibilità, e consentità di effettuare studi innovativi in ambito epatologico, nefrologico, cardiovascolare e oncologico. Rispetto agli scanner Tac convenzionali, che mostrano con chiarezza la posizione e le dimensioni delle patologie, come lesioni, cisti, emorragie, fratture e altro, che però hanno ancora molti limiti nel definire la natura delle lesioni, il sistema basato su rilevatore spettrale permette di compiere un grande passo. Scomponendo il fascio di raggi X in più parti, infatti, il dispositivo consente di eseguire un’analisi dettagliata dei tessuti dell’organismo. Il nuovo arrivo inaugura un più ampio rinnovamento del parco macchine per la diagnosi dell’Irccs. Grazie a un investimento complessivo di 16 milioni e 900mila euro finanziato con fondi regionali, aziendali e provenienti dal Pnrr, entro la fine dell’estate il Sant’Orsola potrà contare su 3 Tac, una Risonanza magnetica, 2 Pet, 2 angiografi e 2 mammografi dii ultima generazione. Un’innovazione che consente "di fare passi avanti sia nel riscontro delle lesioni sia nella caratterizzazione maggiormente precoce e sicura delle patologie e che apre mille porte per la ricerca", precisa la professoressa Cristina Mosconi, direttrice dell’unità operativa di Radiologia addomino-pelvica diagnostica e interventistica dell’Irccs. "In ambito cardiovascolare e oncologico si potrà studiare la tossicità dei farmaci chemioterapici, non valutabili con le metodiche ordinarie, aiutando a scegliere i farmaci meno nocivi per il cuore e i vasi nelle terapie per i tumori solidi e i linfomi o altre malattie ematologiche", aggiunge Luigi Lovato, direttore dell’unità operativa di Radiologia.

Donatella Barbetta