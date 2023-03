Arriva l’Alert system per l’Unione valli Reno Lavino e Samoggia

Esordio con l’allerta meteo di sabato e domenica scorsa per Alert System: allarme telefonico adottato dall’Unione dei comuni valli del Reno Lavino e Samoggia che ha l’obiettivo di raggiungere il più alto numero di cittadini in caso di emergenza. Così da sabato scorso il sistema di protezione civile di cinque comuni informa i residenti di Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia. Un servizio gratuito per i cittadini e permette di raggiungere in pochissimo tempo nella fase di avvio coloro che hanno un’utenza telefonica fissa e man mano anche coloro che si iscriveranno al servizio, anche registrando numeri telefonici di cellulare. A tutte queste utenze in caso di allerte arancioni o rosse (ovvero le più gravi) arriverà un messaggio vocale registrato per informare la popolazione su eventi di pubblica utilità e di protezione civile (come le allerte meteo, le evacuazioni o altri eventi gravi). I primi numeri di telefono inseriti nell’Alert sono quelli dei telefoni fissi disponibili negli elenchi pubblici, mentre per i cellulari o i riservati serve che il cittadino si registri seguendo le istruzioni sul sito https:registrazione.alertsystem.iturenolavinosamoggia. "Questo sistema fa parte di un percorso che ha come obiettivo la copertura massima per il cittadino su questioni così vitali come le emergenze. A partire proprio da quelli che per condizione o scelta non utilizzano i social o altri sistemi di messaggistica -spiega la sindaca di Monte San Pietro Monica Cinti- Visto che anche per via del cambiamento climatico gli eventi estremi tendono ad essere più frequenti consideriamo che la protezione civile e l’informazione in questo ambito vada rafforzata, così come la collaborazione dei diversi gruppi e anche dei singoli come Valentina Re, nostra concittadina che con il suo cane Rescue forma una unità cinofila specializzata nella ricerca di persone disperse in superficie".

g.m.