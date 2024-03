Arriva l’Imu agricola: "Un colpo al settore"

"La delibera del Comune di San Pietro in Casale che dispone la tassazione dei fabbricati rurali strumentali con l’Imu ci lascia parecchio sorpresi, in quanto è la prima volta che accade e va a colpire una fetta della popolazione già alle prese con una crisi del settore primario non indifferente. Siamo inoltre preoccupati per un effetto deriva che potrebbe colpire anche i Comuni vicini, così come già successo con la tassa di soggiorno che ormai dilaga in tutte le cittadine del territorio, anche in quelle non propriamente turistiche". Lo afferma Andrea Flora, direttore di Confagricoltura Bologna, sulle decisioni del Comune di San Pietro in Casale, tra cui l’introduzione di un’aliquota Imu dello 0,1% sui fabbricati rurali strumentali a partire da quest’anno. Una scelta discussa ampiamente anche nel consiglio comunale di qualche giorno fa. "È sicuramente una novità importante di cui va assolutamente verificata l’utilità e la legittimità – analizza Andrea Flora –. Di solito queste dinamiche sono solite avvenire quando il Comune ha bisogno di recuperare risorse economiche che non sono state reperite in altro modo e che mancano a bilancio. Dispiace che tutto questo ricada sui cittadini, come appunto gli agricoltori, che non hanno colpe di nessun tipo: questi fabbricati servono al proseguimento dell’attività agricola, tassarlo ci sembra un accanimento contro una categoria già parecchio in difficoltà. Come detto speriamo che questa delibera rimanga isolata nell’area metropolitana di Bologna".