"Arriva lo spazzino di quartiere": "Era ora, qui c’è degrado ovunque"

"Qui, quando lo vedremo, lo spazzino di quartiere avrà molto da lavorare...". Commento al vetriolo quello di Dario Braga, il ‘prof’ entrato in politica da indipendente e candidato sindaco di Casalecchio dove il tema rifiuti e pulizia urbana è da anni al centro del dibattito cittadino. A maggior ragione in campagna elettorale e al termine del mandato amministrativo che registra, pochi giorni fa, l’annuncio da parte del Comune dell’entrata in strada della figura dello ‘spazzino di quartiere’ che ‘aiuta a tenere pulita la città’. Così recita infatti lo slogan condito dall’invito a mantenerla ‘bella insieme’.

"Dopo 11 anni dall’introduzione del metodo di raccolta porta a porta, con un ricambio di molte famiglie avvenuto nel nostro territorio stiamo introducendo alcuni nuovi interventi che guardano a quel decoro che Casalecchio merita e che potranno essere anche di incentivo a quella minoranza che non ha ancora compreso appieno l’importanza non solo della raccolta differenziata ma soprattutto alla minore produzione del rifiuti -spiega l’assessora all’Ambiente Barbara Negroni -Stiamo sostituendo integralmente i cestini stradali e nei prossimi mesi completeremo l’intervento con due tipologie differenti di contenitori in base ad un censimento fatto per comprendere quale tipologia e quale quantitativo di cestini installare nelle varie zone della città. E da anni abbiamo inoltre il servizio di ‘spazzino di quartiere’ aumentato di due unità da inizio anno che lavorano in città anche nelle giornate festive".

Una campagna promozionale avviata in collaborazione tra Comune, Hera, Coop Ecobi e Copaps, che comprende azioni di sensibilizzazione presso i condomini, in particolare quelli che hanno presentato nel tempo aspetti di criticità. "Non può che farmi piacere questa iniziativa, magari tardiva...perchè è sicuro che così certamente non si può andare avanti, come si vede dalle foto e dalle segnalazioni quotidiane dei cittadini sul livello insufficiente di pulizia e di decoro cittadino. La quota di raccolta differenziata è una conquista acquisita importante per Casalecchio e non dobbiamo tornare indietro. Si tratta di riconsiderare (e rinegoziare) il servizio considerando i cambiamenti nei ritmi di lavoro, negli spostamenti e nella composizione delle famiglie", commenta Braga.

