Arriva ‘Lo spazzino di quartiere’. Sei nuovi operatori in strada

A Ozzano sono entrati in attività sei operatori del servizio ‘Lo spazzino di quartiere’. Tra gli obiettivi del progetto la cura sempre più attenta del territorio e il coinvolgimento dei cittadini che avranno così un punto di riferimento sui temi ambientali. Intanto è stata avviata anche la progressiva sostituzione dei cestini ed è stata raddoppiata la frequenza di svuotamento dei contenitori dei rifiuti.

Lo spazzino di quartiere è un’integrazione del servizio, richiesta dal Comune, curata da Hera che a livello operativo si avvale della collaborazione della Cooperativa sociale La Fraternità, attiva da oltre vent’anni su tutto il territorio metropolitana con la missione di offrire un’opportunità di lavoro alle persone a rischio emarginazione. Lo Spazzino di Quartiere diventa così strumento utile non solo per migliorare il decoro, ma anche come presidio e contatto diretto con i cittadini. Gli Spazzini di Quartiere, in servizio tre volte alla settimana, si distinguono dagli altri operatori per i mezzi utilizzati e per le divise che li rendono immediatamente e facilmente riconoscibili da parte dei cittadini. Per quanto riguarda i cestini dei rifiuti sono 372 in tutto quelli collocati attualmente sul territorio di Ozzano e con la nuova organizzazione del servizio, sempre richiesta dal Comune, la frequenza di svuotamento raddoppierà, passando da una a due volte la settimana.

"Con questo servizio pensiamo di dare un valore in più al decoro della nostra città – sottolinea l’assessora all’Ambiente Mariangela Corrado –. In questo modo abbiamo anche persone che sono a stretto contatto con il cittadino, per la strada, in modo da riuscire a rispondere a domande e dubbi e raccogliere eventuali segnalazioni per un pronto intervento. Siamo convinti e fiduciosi della valenza del nuovo servizio, strutturato sull’esperienza e la stretta collaborazione con gli operatori di Hera e della cooperativa La Fraternità".