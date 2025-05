Arriva Richard Osman per presentare la nuova saga in giallo

Arriva a Bologna lo scrittore Richard Osman, popolarissimo personaggio e produttore televisivo britannico che ha scalato le classifiche di vendita in tutto il mondo con la serie di gialli ’Il club del giovedì sera’. Oggi alle 18 sarà all’Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Salaborsa per presentare il suo nuovo libro ’Risolviamo omicidi’ (Feltrinelli). L’autore ha venduto quasi dieci milioni di copie in tutto il mondo con la sua saga del ’Club dei delitti del giovedì’, e ora è pronto a replicare il successo con la nuova serie. Del resto il primo libro della saga, uscito in Inghilterra nel settembre 2024, ha venduto più di 100.000 copie solo nella prima settimana.

Tutte le famiglie attirano guai, ogni famiglia li attira a modo suo. Ed Amy Wheeler per i guai è una vera e propria calamita. Quando le cose si mettono male alla Maximum Impact Solutions, agenzia specializzata nella protezione di vip, dovrà chiedere l’aiuto del suocero...