Arrivano 4 milioni per la Cittadella

Convenzione Regione-Mit per i lavori alla

Cittadella di Ancona: la giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per regolare il finanziamento statale che la Regione Marche ha intercettato per realizzare l’intervento. Si tratta di circa 4 milioni di euro che saranno utilizzati per il miglioramento sismico. "Mettiamo a terra le risorse che abbiamo intercettato per la tutela e la promozione del patrimonio culturale delle Marche" commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli (foto)