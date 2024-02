Arrivano i cassonetti intelligenti. In distribuzione il kit e la carta

Prende il via a Camugnano un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara a evidenza pubblica da parte di Atersir. Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 2.400 utenze, di cui circa 130 non domestiche.

A partire da questo mese a Camugnano verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti. I nuovi cassonetti avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. A partire dal 6 maggio tutti i cassonetti per i rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo. Gli altri cassonetti rimarranno invece temporaneamente ad apertura libera. Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo, che oltre ad aprire i nuovi cassonetti Smarty, serve anche a identificarsi alle Stazioni Ecologiche; pattumella e sacchi per la raccolta dell’organico; guida alla raccolta differenziata.

La nuova raccolta differenziata porterà a Camugnano una novità: gli imballaggi di alluminio o acciaio saranno da conferire con la plastica e non più insieme al vetro. Da giovedì il kit si potrà ritirare al Punto Smeraldo allestito in Municipio presso la Sala Parco (Piazza Kennedy 1), dove il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente le nuove dotazioni e il materiale informativo. Il Punto Smeraldo è aperto dalle 9 alle 13 tutti i giovedì di febbraio (8, 15, 22 e 29), di marzo (7, 14, 21 e 28) e in aprile nei giorni 4, 11 e 18. A partire dal 6 maggio sarà possibile ritirare il kit all’Ecosportello Hera di Vergato e all’Ecosportello Hera di Gaggio Montano.