Arrivano i fondi Gal a 28 piccole imprese

Iniezione di fondi Gal per le piccole imprese dell’Appennino che investono sul territorio. Il Gruppo di Azione Locale dell’Appennino bolognese ha approvato nei giorni scorsi la concessione di contributi a fondo perduto a 28 piccole imprese commerciali, artigianali e di servizio del territorio montano. Il contributo a fondo perduto, riconosciuto a seguito dell’apposito bando pubblico, rappresenta il 60% di una spesa massima ammissibile di 50.000 euro ed è finalizzato alla realizzazione di progetti di qualificazione o di diversificazione.

Le imprese beneficiare svolgono la loro attività nei comparti della trasformazione agroalimentare, ristorazione, ospitalità alberghiera, benessere, costruzioni, movimento terra, meccanica, elettronica ed assistenza tecnica. Il Presidente del GAL Tiberio Rabboni ha così commentato il provvedimento: "Questi 28 progetti di qualificazione e diversificazione si aggiungono ai 76 finanziati nel precedente triennio dal Gal ad altrettante imprese commerciali, artigianali, turistiche e di servizio. Complessivamente hanno ricevuto contributi 104 imprese di cui 14 per l’apertura e l’avviamento di nuove attività. Si tratta di una novità senza precedenti per l’Appennino bolognese e per il Gal, introdotta con ferma determinazione dalle associazioni imprenditoriali socie Ascom, Cna, Confartigianato, Legacoop, Confcooperative e condivisa da tutti gli altri soci privati e pubblici. Nelle passate programmazioni Gal venivano infatti finanziate solo le imprese agricole e gli enti pubblici. A queste 104 imprese beneficiarie potranno aggiungersene a breve ulteriori. Il Gal ha pubblicato nelle scorse settimane un nuovo bando con scadenza 31 marzo per le medesime finalità. Le risorse inizialmente previste per questo bando, visto il crescente interesse delle

imprese locali, verranno integrate e portate a 655.000 euro".

Le attività finanziate sono 28 e svolgono la loro attività nei seguenti Comuni: Alto Reno Terme 3, Camugnano 3, Gaggio Montano 4, Monghidoro 3, Lizzano in Belvedere 3, Vergato 3, Marzabotto 2, Castiglione dei Pepoli 1, Castel del Rio 1, Fontanelice 1, Monzuno 1, Sasso Marconi 1, San Benedetto Val di Sambro 1, Savigno Valsamoggia 1. Il bando GAL per le piccole imprese commerciali, artigianali e di servizio, con scadenza 31 Marzo 2023 alle ore 12, è consultabile al link https:www.bolognappennino.it.