Arrivano i King’s Singers: "Da Cambridge alle Torri"

Anche Bologna Festival riprende l’attività concertistica dopo la pausa estiva, inaugurando stasera il suo cartellone autunnale Il Nuovo l’Antico l’Altrove (Chiesa di Santa Cristina della Fondazza, ore 20.30). La storica rassegna si estende dunque da quest’anno ad altri mondi culturali, curiosando anche fra le culture orientali e tradizionali. Né poteva essere più pertinente, ad inaugurare il nuovo corso, il programma Eredità musicali che ci presenterà il glorioso ensemble dei King’s Singers, formatosi a Cambridge oltre mezzo secolo fa, sulla scia della lunga tradizione musicale d’ascendenza rinascimentale ancora vivissima nei college universitari inglesi, e sviluppatosi negli anni attraverso la curiosa frequentazione di tutti i repertori vocali accessibili. Davvero è possibile affermare che, con sole sei voci maschili, possono eseguire di tutto. Li abbiamo raggiunti prima del loro ennesimo ritorno a Bologna, chiedendo a quando risale l’attuale formazione dei King’s Singers.

"Sebbene il gruppo originale nasca nel 1968, noi sei – ci dice il portavoce Jonathan – siamo insieme dal 2019 quando Eddie e Nick raggiunsero il gruppo sostituendo due membri uscenti; ma Patrick è entrato nel 2016, Jules nel 2014, Chris nel 2012 ed io nel 2010, così che si può dire mantenuta una continuità nel tempo. In questa nuova formazione abbiamo cominciato dovendo subito affrontare l’ostacolo della pandemia. Ma abbiamo reagito bene, con 11 album registrati e concerti nei cinque continenti per festeggiare il 55° anniversario del gruppo".

Avete ancora un contatto stretto con Cambridge?

"Pur non essendo ufficialmente legati al King’s College, dove il gruppo ebbe origine, i nostri rapporti restano molto stretti e tanta della nostra attività si svolge ancora nella gloriosa cappella di King’s".

E siete soliti studiare ancora seduti attorno a un tavolo, come i vostri predecessori?

"Ah ah! ci capita ancora di fare prove in quel modo, ma perlopiù cantiamo schierati in piedi, come facciamo in concerto, cosa che ci permette di sentirci meglio e di simulare la presenza di un pubblico davanti a noi".

Perché ’Eredità musicali’?

"Nel programma del nostro concerto intendiamo celebrare la discendenza artistica di alcuni straordinari autori di cui abbiamo recentemente festeggiato gli anniversari: i 100 anni della società Disney, i 400 dalla morte di Thomas Weelkes e William Byrd. A loro modo, hanno lasciato tutti una straordinaria eredità nel mondo della musica, e ci sembra giusto riconoscerglielo pubblicamente".

Nei vostri programmi, l’antico si associa spesso al contemporaneo, escludendo lo stile romantico.

"Ogni programma fa storia a sé. L’album che abbiamo appena prodotto è proprio dedicato al repertorio romantico. Ne terremo conto la prossima volta che torneremo a Bologna!".

Marco Beghelli