Arrivano i Sitcar, nuovi minibus firmati Sira

La Sira Industrie, con numeri in crescita al terzo trimestre, ha lanciato la collaborazione con lo studio Bonetto per i minibus Sitcar. Il ‘patto’ che è stato presentato nella sede di Sira Industrie di Rastignano, vede la collaborazione per il concept commissionato dalla nuova ‘sitcar – mobility vehicles’, che farà ora parte del gruppo Sira. Marco Bonetto ha illustrato al presidente Sira Valerio Gruppioni il nuovo marchio ed il nuovo design dei primi modelli di minibus che verranno prodotti da marzo 2024, proprio negli stabilimenti di Rastignano. Bonetto ha creato una linea che caratterizzerà, con lo stesso family feeling di Sira, una gamma intera di prodotti fino a otto metri e con peso inferiore alle otto tonnellate, destinati ad ogni segmento di mercato: urbano, interurbano, turistico e scuolabus. Un design assolutamente inedito nel panorama attuale della produzione di bus, che identificherà con un tratto inequivocabile i nuovi prodotti ‘sitcar – mobility vehicles’.

La collaborazione tra il colosso Sira e Bonetti si propone un primo ambizioso obiettivo nel ridisegnare gli equilibri del segmento di mercato dei minibus - storicamente appannaggio di carrozzieri e assemblatori – con un approccio più spiccatamente industriale, mutuato dall’esperienza maturata nel settore automotive automobilistico.

Il seguito del progetto vedrà sitcar completare il proprio disegno strategico, cimentandosi anche nel segmento degli autobus oltre gli 8 metri e 8 tonnellate, per i quali si stanno già sviluppando i primi concept progettuali e che faranno di Sitcar l’unico costruttore del settore con una gamma completa di mezzi, dal minibus fino agli autobus urbani di 18 metri. A rafforzare questa forte propensione alla leadership, Sitcar conferma che ogni modello che uscirà dalle proprie linee di produzione sarà dotato di propulsione esclusivamente elettrica, realizzando così già all’esordio la completa transizione alle più attuali forme di mobilità, trampolino per un futuro sempre più orientato alla completa neutralità carbonica dei veicoli sitcar del prossimo futuro.

Sira Industrie continua, dunque, a crescere: i dati consolidati del terzo trimestre 2023 hanno fatto registrare ricavi pari a oltre 115 milioni (+8%) rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre l’ebitda (margine operativo lordo) sfiora i 12 milioni. Il gruppo pianorese conferma il proprio obiettivo di crescita nell’anno 2023 e stima di poter superare i 160 milioni di ricavi con un ebitda del 10% circa.

Zoe Pederzini