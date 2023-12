Arrivano i soldi per rafforzare gli argini del Reno

Più di mezzo milione di euro dalla Regione per ridurre i rischi sul fiume Reno: aprono i principali cantieri nella pianura bolognese. Questo doppio intervento sul Reno sarà realizzato tra Bisana, a Castello D’Argile, e Savignano, nel comune di Argelato. Nelle due località della Bassa, infatti, partono i lavori per realizzare una serie di miglioramenti sugli argini.

I recenti episodi di maltempo, aggiunti a quelli che hanno colpito il territorio nel corso degli anni, hanno infatti determinato la necessità di "ripristinare l’ottimale morfologia degli argini e agire sulla riduzione degli elementi esposti a rischio idraulico", come informa la Regione.

Con un investimento di 580.000 euro, a Bisana sarà realizzato un primo intervento di adeguamento della quota dell’argine destro in corrispondenza della cassa di espansione di Bagnetto, opera idraulica in via di realizzazione tra il fiume Reno e il torrente Samoggia, mentre a Savignano verrà rimossa una infrastruttura stradale esposta a inondazione durante le piene, dalla zona golenale.

"Il progetto, realizzato dai tecnici dell’Ufficio territoriale di Bologna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile – spiega Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile – è in continuità con la realizzazione di altri interventi per la riduzione del rischio idraulico in vari tratti di pianura del Reno".

Proseguono, intanto, i lavori di ricostruzione degli argini del ponte della Motta, tra Budrio e Molinella: il manufatto era collassato su se stesso a causa delle piogge e dell’alluvione del maggio scorso. Le risorse per la ricostruzione del ponte della Motta sono state assegnate alla Città Metropolitana, che è l’ente proprietario della strada (e del ponte stesso).

Sempre per quanto riguarda Budrio, risale a prima di Natale la notizia, e l’ordinanza, che il Commissario Figliuolo aveva stanziato ben 15 milioni di euro al solo Comune di Budrio: 12 milioni per la sistemazione di strade e del ponte di via Rabuina, più 3 milioni per gli scoli.

A questi si aggiungono anche oltre 50mila euro chiesti per coprire interventi di somma urgenza. Grazie a questi fondi, si andrà avanti con i lavori per il nuovo ponte in prossimità del Centro Protesi Inail (via Rabuina), fondamentale per la viabilità del territorio, che sarà idoneo anche alla mobilità ciclopedonale. Verranno risagomati gli scoli e le strade, profondamente danneggiate dall’alluvione e dal nuovo traffico che ne è derivato.

