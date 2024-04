Arrivano tre isole ecologiche informatizzate

Il modello di raccolta dei rifiuti resta il porta a porta, ma a Zola, da pochi giorni, oltre alla stazione ecologica attrezzata di via Roma sono entrate in funzione tre isole ecologiche informatizzate. Niente ritorno ai cassonetti diffusi nel territorio ma tre batterie di cinque grandi contenitori collocati nei piazzali a lato delle stazioni della ferrovia Bologna Vignola a Zola-Capoluogo (dietro il municipio), e alle stazioni di Riale e Ponte Ronca dove a tutte le ore del giorno e della notte si possono conferire carta, organico, plastica, lattine e oli vegetali. Un servizio in più predisposto da Hera al quale la multiutility che si occupa della raccolta differenziata assegna il compito di "far crescere la cultura della differenziazione dei rifiuti, sperimentando queste nuove isole dove è possibile conferire carta, plastica, organico e olio indipendentemente dalle giornate stabilite dal calendario del porta a porta, e magari ottenere una percentuale maggiore di differenziazione del rifiuto".

Così ha detto il sindaco Dall’Omo che vuole così "rispondere a tutta una serie di esigenze particolari come il poco spazio in casa per i bidoni, le partenze per le vacanze o per motivi di lavoro, ma anche risolvere il problema degli scarti alimentari ingombranti e di quelli che producono cattivo odore. Con questa scelta contiamo inoltre di disincentivare l’abbandono dei rifiuti fornendo una giusta alternativa per continuare a essere persone civili e migliorare ancora di più le nostre percentuali di raccolta differenziata".

Queste tre postazioni di ‘EcoSmarty’, come ha spiegato Fabrizio Modesto, responsabile distretto comuni Limitrofi Ovest di Hera "possono accogliere diverse tipologie di rifiuto domestico. Il conferimento avviene tramite Carta Smeraldo (a eccezione della postazione per gli oli vegetali che è ad accesso libero). Contengono cassonetti da 1.100 litri ad alto contenuto tecnologico grazie alla presenza di sensori che monitorano diversi parametri e verificano il corretto funzionamento: dall’apertura e chiusura della bocchetta, all’igienizzazione, fino alla temperatura ideale interna. Le isole ecologiche sono state installate fuori terra, senza opere d’impatto sulla pavimentazione, e sono pienamente sostenibili: sono infatti alimentate con una batteria supportata da energia elettrica prodotta dai pannelli solari". La Carta Smeraldo è gratuita e deve essere ritirata dal titolare della tassa rifiuti o da un suo delegato all’ecosportello di Zola al piano terra del Municipio.

g.m.