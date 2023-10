Arrivati i nuovi vaccini anti-Covid. A Bologna pronte oltre 11mila dosi

Arrivati i vaccini anti Covid aggiornati per le nuove varianti: a Bologna sono già disponibili 11.520 dosi (in tutta la Regione sono 60.480, ma si tratta della prima tranche). La priorità viene data agli anziani ospiti delle Rsa, agli operatori sanitari e socio-sanitari, ma dal 16 ottobre la vaccinazioni sarà aperta a tutta la popolazione e si potrà fare insieme all’antinfluenzale.

DI COSA SI TRATTA

Della nuova formulazione di vaccino Comirnaty (Pfizer) Omicron XBB.1.5 a mRNA approvata da Ema e Aifa e destinata, con concentrazioni diverse, sia agli adulti (dai 12 anni in su) sia ai bambini (dai 6 mesi agli 11 anni).

DOVE VACCINARSI

L’immunizzazione si potrà effettuare attraverso: medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale e nelle varie sedi individuate sul territorio in tutte le province (ad esempio Case della Comunità, ospedali, poliambulatori) consultabili sui siti internet delle singole Ausl. È stato infatti siglato, e approvato dalla Giunta regionale, un nuovo accordo Regione-Medici di medicina generale per la campagna vaccinale autunnale anti Covid.

L’OBIETTIVO

Scopo della campagna nazionale, come evidenziato dal ministero della Salute nelle comunicazioni inviate alle Regioni, è quello di ridurre la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. "La campagna vaccinale non si è mai fermata, tanto per le prime somministrazioni quanto per i richiami – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini –. Ora siamo pronti a rafforzarla con i nuovi vaccini disponibili, raccomandati principalmente alle persone fragili per proteggersi dal virus che, non dimentichiamolo, continua a circolare".

I DESTINATARI

Offerta prioritariamente alle persone che hanno più di 60 anni; i fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni; gli ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento; gli operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; gli studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione. Possono naturalmente farne richiesta anche coloro che non rientrano in queste categorie.

QUANDO FARLO

Il richiamo con il vaccino aggiornato di Pfizer, di norma, ha una valenza di 12 mesi. È raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-Covid ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo). È previsto l’utilizzo di una dose di vaccino aggiornato Pfizer anche per coloro che non sono mai stati vaccinati.