Arrivati i primi vaccini contro il Covid e l’influenza

Il Covid in Emilia-Romagna "sale ancora", ma non a ritmi tali da mettere sotto pressione le strutture ospedaliere. Lo assicura Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, ieri mattina in piazza Maggiore in occasione della tappa della clinica mobile per la prevenzione cardiologica promossa da Regione e Ausl Bologna, alla quale hanno partecipato oltre 450 cittadini che si sono sottoposti allo screening.

Ieri, nel bollettino della Regione, sono stati registrati 423 nuovi casi in tutta l’Emilia-Romagna, 92 nel territorio dell’Ausl, dove sono cinque i malati positivi in terapia intensiva.

E iniziano ad arrivare i vaccini, in vista dell’avvio della campagna di profilassi il prossimo 16 ottobre. Per i soggetti più fragili sarà possibile fare sia l’anti-Covid – l’accordo con i medici di famiglia andrà in giunta domani – sia l’anti-influenzale in contemporanea, negli studi dei medici di famiglia o in farmacia. "È in corso di fornitura una prima tranche di vaccini – conferma Donini – e dopo l’accordo con i medici di medicina generale e i farmacisti", la campagna potrà prendere il via "dalle prossime settimane. Soprattutto alle persone vulnerabili, gli over 60 e quelli che hanno situazioni di sistema immunitario più compromesso – ricorda l’assessore – è raccomandata la vaccinazione anti-Covid, che si può fare parallelamente a quella anti-influenzale". Quindi, "si possono fare insieme – assicura Donini – i medici e le farmacie sono autorizzati a farlo". Chi vuole, può rivolgersi anche ad ambulatori e Case della salute che già fanno le vaccinazioni, sottolinea l’assessore, ma "non faremo hub vaccinali. Vogliamo garantire i vaccini il più possibile vicino a casa".

