Tempo di anteprima, stasera alle 21 al Pop Up Cinema Arlecchino. Il regista Enrico Maria Artale incontrerà il pubblico in sala per accompagnare la proiezione di: El paraiso. Fresco vincitore di due premi nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia, El paraiso è un film intenso, che annovera nel cast anche Edoardo Pesce.