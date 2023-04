Arte, cibo e mercatini alla festa di primavera

Ritorna la Festa di Primavera a Castenaso: il 6 e 7 maggio non mancheranno le occasioni per stare all’aperto nelle piazze cittadine. Ci saranno sfilate di moda, musica, arte con l’esposizione di Art’Idice, cibo con food-truck e negozi aperti, mercato ambulante e poi i bambini, che potranno divertirsi con giostre, gonfiabili, spazio giochi artigianali in legno ed anche una caccia al tesoro a squadre.

A firmare l’organizzazione è la Pro Loco Castenaso, in collaborazione l’amministrazione, assieme a Confcommercio Ascom Bologna e Com.Com Comitato Commercianti Castenaso. "Tante energie della comunità sono impegnate per questa manifestazione, con associazioni e il commercio a raccogliere l’impulso decisivo di Pro Loco. Da parte nostra, è essenziale sostenere queste attività e facilitarle in termini sia economici che amministrativi", spiega l’assessore alla Cultura e alle Attività Produttive Pier Francesco Prata. "E poi con questa festa si avvia idealmente una stagione intensa di incontri anche per la cultura — continua — con Art’Idice fino all’autunno inoltrato, il Muv e la nostra biblioteca Casa Bondi al centro di moltissimi appuntamenti di qualità". Il comitato direttivo di Pro Loco Castenaso esprime la soddisfazione di tornare con la Festa di Primavera, "che coinvolge quest’anno in pratica tutte le piazze della città. Abbiamo dedicato ai bimbi una buona parte del programma, ci auguriamo si possano divertire. Ringraziamo le attività economiche, le associazioni e il Comune per il sostegno". Dal pomeriggio di sabato, inaugurazione della prima mostra nell’ambito di Art’Idice 2023 al centro ‘La Scuola’ di Marano alle 18. In serata esibizione della corale ‘La zingarella’ alle 20:30 in piazza Zapelloni, segue sfilata di moda di B&C Fashion. È senz’altro domenica però il giorno principale. Il mercato degli ambulanti e dell’ingegno creativo aprirà alle 10, lungo via Nasica e via Tosarelli.

In piazza Bassi davanti al civico 2 del palazzo comunale c’è il Ludopuzzle: uno spazio giochi per tutta la famiglia con oggetti artigianali in legno. In piazza Zapelloni giostre e gonfiabili attendono i più piccoli mentre i grandi apprezzeranno l’esposizione-laboratorio di orchidee a cura dell’associazione Aerado. In piazza Bassi alle 10 è fissato il ritrovo per la grande caccia al tesoro dei ragazzi tra 8 e 10 anni; i piccoli di età 6-8 invece si danno appuntamento alle 17. Premi per tutti i partecipanti. Da segnalare ancora il corso di disostruzione pediatrica alle 17 fronte scuole Nasica a cura della Pubblica Assistenza Castenaso.

Zoe Pederzini