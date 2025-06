Arte e architettura si mettono in mostra a Villa Smeraldi

È stata inaugurata a Villa Smeraldi di Bentivoglio la mostra "Risonanze" a cura di Vanna Romualdi, in collaborazione con l’Istituzione Villa Smeraldi. "Risonanze", è un progetto espositivo dedicato alle forme di trasmissione del patrimonio culturale attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea, dalla pittura all’installazione, in dialogo con l’architettura e i suoi contesti, che vede coinvolti studenti ed ex studenti del Biennio di Decorazione per l’architettura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna negli spazi di Villa Smeraldi, negli annessi alla Villa, nel Museo e nel Parco adiacente. La mostra è visitabile gratuitamente.