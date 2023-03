Arte e cultura fioriscono Ecco ’Giovani visioni’

Prende vita Giovani Visioni, incubatore di idee e iniziative nel mondo dell’arte. Al via il nuovo progetto del Comune che punta a coinvolgere giovani under 30 e realtà non solo del territorio. Un nuovo incubatore di idee, con tanto di logo, che punta a includere tutte le produzioni artistiche degli under 30: un aggregatore di progetti in continua evoluzione, che si avvale anche di percorsi di formazione mirati. Giovani Visioni è una realtà dinamica e propositiva che vuole sostenere le varie espressioni artistiche dei ragazzi, prendendo spunto dalle numerose iniziative realizzate nel corso degli anni. Dopo diverse collaborazioni con professionisti e realtà come Bottega Finzioni, Cristina Portolano, Gondolin, Elisa Mandelli, e tanti altri, che hanno curato percorsi formativi, il Comune vuole dare un’identità a percorsi e progetti artistici, spesso stimolo e punto di ispirazione come ad esempio è successo con Little Bridge: gruppo di ragazzi di Ponticella che ha realizzato il lungometraggio Bang! liberamente ispirato al gioco di carte e "l’arte invisibile", di Dima Montanari.

"Giovani Visioni è un altro tassello che abbiamo pensato per dare ai ragazzi stimoli creativi e positivi – sottolinea la sindaca Isabella Conti –. L’alienazione e la solitudine si combattono anche creando opportunità di condivisione, di crescita, di bellezza". In prima linea anche l’assessora alle Politiche Giovanili, Sara Bonafè: "Giovani Visioni è il punto di svolta del lavoro realizzato in tutti questi anni per le politiche giovanili – spiega –. Un incubatore che da oggi può tessere una fitta rete di relazioni nel territorio, coinvolgendo tutti gli attori in grado di valorizzare la cultura e gli interessi dei ragazzi, considerando l’arte in tutte le sue forme. San Lazzaro si è dimostrato un Comune lungimirante, e Giovani Visioni è la proiezione di idee e progetti che puntano al futuro". Le aree di interesse del nuovo incubatore sono tante: dal cinema alla scrittura, dalla musica alla fotografia, dalle arti visive fino ai nuovi linguaggi.