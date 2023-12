Arte e cultura sfregiate dall’alluvione. Borgonzoni: danni per 56 milioni: "Sistema d’allarme per il futuro"

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura (Lega), a quanto ammontano i danni causati dall’alluvione di maggio al patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna?

"Ammontano in totale a oltre 56 milioni di euro. Stando alla classificazione stilata, come richiesto dal commissario alla ricostruzione, dal Segretariato regionale del ministero della Cultura che fa capo al dottor Corrado Azzolini, che ringrazio assieme alle soprintendenti Federica Gonzato e Francesca Tomba, i danni più ingenti si sono registrati tra i beni di proprietà di enti pubblici, oltre 30 milioni di euro, di cui quasi 18 milioni sono danni a beni del ministero. Per il recupero dei beni di proprietà privata serviranno invece 6 milioni e 220mila euro, mentre per quelli di proprietà ecclesiastica più di 20 milioni".

La provincia più colpita?

"Per beni colpiti è in testa la provincia di Ravenna con 103, seguita dalle province Forlì-Cesena (59) e Bologna (48). Quanto invece alle risorse, sarà nel Bolognese che dovranno concentrarsi maggiormente gli sforzi per quasi 12 milioni di euro".

Quali sono i siti più importanti tra quelli colpiti?

"Alta priorità nel Bolognese per il ripristino ad esempio della Chiesa di Sant’Andrea (Borgo Tossignano). Molto oneroso anche l’intervento a Palazzo Hercolani a Castel Maggiore, oltre 3 milioni di euro. Poi Ravenna, con i danni al Santuario della Beata Vergine del Monticino a Brisighella, oltre a Forlì-Cesena con le forti criticità riscontrate, per dirne due, alla Rocca Albornoziana di Forlimpopoli e all’Abbazia del Monte di Cesena".

In quest’ultima provincia è in corso un focus particolare.

"Mettiamo una particolare attenzione sul patrimonio pubblico archivistico e librario, come quello colpito da acqua e fango alla biblioteca diocesana di Forlì. Proprio a Forlì vorremmo costruire un grande polo culturale che sia legato agli archivi e che tenga dentro una sala funzionale, oltre a un museo. Penso a qualcosa, per esempio, che possa valorizzare l’architettura razionalista della città".

Come ministero che risposta avete messo in campo?

"Sono già 29 i progetti di messa in sicurezza già ultimati o in corso. Tra questi, 12 gli interventi di messa in sicurezza di beni architettonici, 9 su beni o siti archeologici, 8 gli interventi su beni mobili. I sopralluoghi per il rilievo del danno sono stati 354".

Quante risorse impiegate?

"L’importo totale sfiora i 15 milioni di euro (14.817.183,51). Quasi 6 milioni già assegnati e 9 milioni ancora da assegnare".

Un dettaglio?

"Ci sono per esempio i 300mila euro raccolti da Cinecittà e 3 milioni di euro raccolti dal concerto ‘Italia Loves Romagna’".

In futuro lavorerete anche sulla prevenzione dei danni da eventi atmosferici?

"Firmeremo un protocollo con l’Aeronautica militare che cercheremo di attivare entro l’estate prossima. Vogliamo varare un sistema di allerta grazie alle loro previsioni, sperimenteremo un monitoraggio degli eventi metereologici più calamitosi, per prevenirli. In caso di allerta, potremo decidere come mettere in sicurezza l’area culturale interessata, anche evacuandola".

Infine la Valle dell’Idice nel Bolognese, sarà oggetto di una mostra a Roma?

"Sì, dai primi di giugno del 2024 al Museo delle Terme di Diocleziano, una mostra archeologica sulla sua lunga storia, per valorizzare quanto già emerso e sta emergendo da questa terra del ricco passato. Un modo per riportare attenzione e turismo su un territorio poco conosciuto".