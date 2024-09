Arte e natura s’incontrano fra oasi e vecchi casoni

Acqua comune. A Bentivoglio e San Pietro in Casale, dal 4 al 6 ottobre, eventi e iniziative alla scoperta dell’Oasi La Rizza e dei luoghi d’Illustri dell’Unione. Acqua comune è un progetto ideato dall’Unione Reno Galliera in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, il Comune di Bentivoglio e il Comune di San Pietro in Casale, con il contributo di Regione, per promuovere arte, natura e bellezza. Tre giornate di appuntamenti per adulti, bambini e ragazzi per scoprire l’Oasi La Rizza e l’itinerario dei luoghi d’Illustri tra Bentivoglio e San Pietro in Casale. Il progetto nasce nell’ambito delle iniziative di promozione dell’itinerario del paesaggio culturale che coinvolge due istituzioni culturali, Palazzo Rosso a Bentivoglio e Museo Casa Frabboni a San Pietro in Casale. Con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dieci studenti sotto la guida delle docenti Antonella Cinelli e Paola Bitelli, verranno ospitati per una residenza artistica nell’ostello dell’Oasi La Rizza, per realizzare opere site specific ispirandosi al tema dell’acqua e raccogliendo le suggestioni del paesaggio naturale che caratterizza questo territorio, offrendo l’opportunità ai visitatori di vederli all’opera.

La tre giorni sarà animata da un workshop gratuito di fotografia documentale, rivolto ai giovani dagli 11 ai 18 anni, guidato dal fotografo Alessandro Ruggeri. Sabato 5 ottobre, in collaborazione con ExtraBo e gli attori di Oltre Le Quinte, un tour con partenza da Bologna in pullman alla scoperta dei luoghi simbolo di questo itinerario: Palazzo Rosso e l’Oasi La Rizza di Bentivoglio; il Casone del Partigiano e il Museo Casa Frabboni di San Pietro in Casale. Con la collaborazione della Cooperativa sociale Arcobaleno, che da anni si occupa della promozione e valorizzazione del Centro visite dell’Oasi e Sustenia che cura il patrimonio naturalistico e la promozione dell’area, domenica 6 ottobre si svolgeranno visite guidate naturalistiche e un laboratorio per bambini.