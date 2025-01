Arte e poesia si incontrano ai piedi del Faro

Prosegue la rassegna culturale ‘Incontri ai piedi del Faro’. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 29 gennaio alle ore 17.30 alla biblioteca comunale in piazza Brasa 1 a Gaggio Montano. L’assessore alla cultura Andrea Baldini e il curatore degli incontri Loretto Rafanelli dialogheranno con la Pittrice Teresa Maresca e il poeta Roberto Mussapi. Teresa Maresca è una pittrice che vive e lavora a Milano dopo essersi formata a Roma. Ha esposto in mostre collettive e personali presso musei e gallerie in Italia e all’estero.