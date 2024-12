Arte e psicologia. Doppio appuntamento

Doppio appuntamento su arte e psicologia oggi e domenica alla Casa per la pace dove oggi alle 20,30 è in programma la presentazione del libro ’La psicoanalisi a fumetti’ di Carlo Coppelli che dialogherà con lo psichiatra e psicoterapeuta Pierluigi Postacchini. L’ironia come terapia, sottotitolo significativo, invita alla partecipazione, non solo di professionisti della materia, ma di un pubblico più ampio, aiutati anche attraverso immagini. Con vignette che raffigurano momenti di vita vissuta, situazioni piuttosto comuni di coppia o di banalità quotidiana utili a stimolare riflessioni e stimoli. Domenica poi in programma un laboratorio espressivo condotto da Carlo Coppelli con suggerimenti per riconoscere gli altri attraverso l’arte. Attività utile per chi lavora in campo educativo, e chi vuole vuole cimentarsi con la propria creatività.