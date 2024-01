Arte e scienza ingannatrici

Avete mai pensato di poter camminare sul soffitto di una camera? O di cambiare dimensioni semplicemente attraversando una stanza? O di ritrovarvi catapultati sulla Luna solo guardando uno schermo? Tutto questo è realtà al Museo Illusioni tra Arte e Scienza, mostra temporanea che da ieri è aperta a Palazzo Belloni, in via de’ Gombruti 13. Tra paradossi ottici e installazioni, la parola chiave è appunto ‘illusione’ e non è un caso che si legga anche ’tra arte e scienza’: accanto ad ogni opera un qr code dà la spiegazione scientifica, del simpatico professor Umberto Lesperto, che aiuta tutti a comprendere i meccanismi ottico-percettivi dietro le installazioni. La mostra, organizzata da Exhibition of Illusions, ha già avuto grande successo a Torino e a Napoli, ma questa di Bologna è un unicum: "È una sintesi di tutte le nostre esperienze passate, una mostra di alto livello che sfrutta tutte le tecnologie attuali" dichiara Lorenzo Cantini, ideatore della mostra. La scelta non è un caso: la Torre Asinelli è essa stessa un’illusione ottica: guardandola dalla finestra del corridoio dell’ospedale Rizzoli la si vede più grande, e si ingrandisce sempre di più mano a mano che ci si allontana dalla finestra. Una stanza della mostra è proprio ispirata a questo: guardando da una finestrella una persona che si sposta da un lato all’altro della camera, la si vede prima rimpicciolita e poi ingrandita, e se due persone stanno ai poli una è gigante e l’altra minuscola. Sono poi presenti green screen per tuffarsi in realtà multidimensionali e quadri che sfidano l’acuità visiva dei visitatori.

Alice Pavarotti