Arte Fiera, 50mila visitatori Ed è boom di vendite

di Benedetta Cucci

Se all’inizio della quarantaseiesima Arte Fiera, giovedì scorso, era sollevato perché aveva visto tutti i padiglioni allestiti e gli stand in funzione, ora che l’infuocata quattro giorni in fiera è finita, è soddisfatto e si è preso pure delle rivincite. Il direttore artistico Simone Menegoi ha avuto dei riscontri eccellenti da parte dei galleristi, ma del resto 50.000 visitatori (come nel 2020 e il doppio rispetto al maggio 2022), 180.000 visite al sito (+60% sul 2022 e +30% sul 2020), tanti nuovi collezionisti (ben oltre i 500 invitati, stando alle stime, soprattutto dal centro sud) e vendite schizzate, sono un effetto serotonina assicurato.

È quindi la rivincita? "Ad esempio – racconta Menegoi – ci sono stati galleristi che avevano giurato di mollare Arte Fiera, che mi davano un’ultima chance, e che si sono ricreduti e hanno già chiesto di avere lo stesso stand per il 2024".

Proprio quando la kermesse compirà 50 anni e sarà speciale, come annuncia il direttore, che sta già elaborando delle idee. Lo sottolinea Enea Righi, il manager collezionista entrato nel reame fieristico quest’anno, con l’intuizione di trattare Arte Fiera come un’azienda, dando ancor più lustro all’arte, però, incorniciata in un ambiente dai servizi estremamente curati e prezioso, glamour, gourmet, un ‘place to be’ insomma, dove è un piacere stare e comprare. Tanto che collezionisti che non venivano più da alcuni anni, sono tornati.

"I commenti sono quasi imbarazzanti in senso positivo – ammette Righi – ma questa è una sfida per il futuro, perché poi bisogna sempre fare meglio e da marzo inizieremo a lavorare sul 2024". Ma cosa è andato particolarmente bene a livello di vendita? "Pezzi importanti da centinaia di migliaia di euro ci sono stati e ci sono trattative in corso – specifica il manager che ha fatto personalmente acquisti –. Come sempre, però, il maggiore successo è per le opere fra i 5 e i 20.000 euro, il range in cui si è venduto in quantità notevole".

Per il prossimo anno tante iniziative sul piatto, spiega Menegoi, "facendo crescere la selezione di qualità di gallerie e facendo un programma di iniziative anche all’interno della fiera".

Ma una nuova progettazione andrà anche sulle gallerie straniere. "Fino ad ora – racconta Menegoi – il problema sembrava quello di avere le 10 o 15 migliori gallerie italiane sul moderno e contemporaneo che ancora ci mancano. Ora, vista l’edizione che è andata molto bene, vogliono le gallerie di Parigi, Londra e Berlino… un passo alla volta, prima gli italiani e magari l’anno prossimo cominciamo con delle partnership che conducono qui gallerie di uno stesso paese".