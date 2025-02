Arte Fiera, il nuovo corso di Ferri: "Un coronamento e uno stimolo"

Naturalmente non ha ancora una strategia da raccontare, è troppo presto. Sono passate solo 48 ore dalla sua nomina a direttore artistico di Arte Fiera per i prossimi tre anni. Ma Davide Ferri, classe 1974, forlivese che da 15 anni vive a Roma, non plana sulla kermesse bolognese, che ha ripreso il suo posto d’onore nell’agenda italiana, così all’improvviso. Quello che sarà il suo ruolo si è definito negli ultimi cinque anni tra quei padiglioni di piazza Costituzione dove dal 2020 ha curato la sezione Pittura XXI.

Ferri, dirigere Arte Fiera cosa significa per il suo percorso di critico d’arte, curatore indipendente e docente? "È molto importante ed è una grandissima soddisfazione per tante ragioni. Perché in generale è come se le fiere, volenti o nolenti, scandissero il ritmo della nostra vita da quando abbiamo cominciato a fare questo mestiere. In particolare stiamo parlando di Arte Fiera. Sono romagnolo d’origine e le prime fiere che ho visto da adolescente sono state quelle di Bologna, per cui questa cosa vale il doppio. La nomina significa coronare un percorso professionale che nel mio caso è stato sempre da curatore indipendente, non ho mai fatto altro che questo con convinzione. Ho avuto alcune lunghe fedeltà, come quella di curatore delle mostre per Banca di Bologna a Palazzo de’ Toschi negli ultimi cinque anni, ma una lunga fedeltà è anche quella che si è stabilita con Pittura XXI con Arte Fiera".

Arte Fiera è stata una grande scuola, anche per gli anni meno splendidi? "Mi sono fatto le ossa in fiera, perché ho trovato anche forme di collaborazione coi galleristi che non riguardano solo aspetti intellettuali e culturali. Ho avuto la possibilità di confrontarmi anche su aspetti più pratici e commerciali: molto stimolante".

È pronto a fare il manager? "È una parola un po’ grossa ma sono stimolato alla possibilità di farlo in parte, perché poi la mia è una direzione che mette in campo soprattutto contenuti e idee. Questa cosa però mi proietta in discorsi che riguardano il futuro e io ora vorrei stare nel presente di una persona che è molto felice per quello che le è capitato".

Stare nel presente significa anche lasciare gli impegni curatoriali che ha avuto finora? "Tutta la mia dedizione sarà per la fiera, tutto il resto va di conseguenza. Sicuramente porterò avanti l’insegnamento all’Accademia di Belle Arti, è un impegno molto importante. Nella vita ho sempre avuto l’esigenza di trovare un equilibrio tra la curatela e l’insegnamento che è pratica discorsiva. Se c’è qualcosa che amo di questo lavoro e che voglio reinvestire su Arte Fiera, è proprio quel ruolo di mediazione tra pubblico, opere d’arte e arte contemporanea".

Benedetta Cucci