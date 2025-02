Arte Fiera, la creatività si prende la scena

Si aprono oggi le porte della quarantottesima edizione di Arte Fiera, che saluta la direzione artistica di Simone Menegoi, cominciata nel 2018, e attende di sapere chi gli succederà. Per i corridoi della kermesse bolognese se ne sussurra molto e il nome di Davide Ferri, l’attuale curatore della sezione Pittura XXI, viene dato per buono: sarebbe quello che assicura continuità, anche se non ci sono conferme ufficiali interne. Il nome del nuovo direttore artistico che affiancherà Enea Righi, come ha detto ieri il presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari, sarà annunciato comunque entro domenica. Ma nel frattempo tutta l’attenzione è puntata sull’ultima fiera di Menegoi "che ha tenuto fede al suo impegno di dare un volto nuovo e più consono alla più longeva fiera d’arte moderna d’Italia", sottolinea Calzolari. Anche il sindaco Lepore ringrazia il direttore artistico, affermando di aver lavorato tutti insieme "per far sì che questo puntino rosso simbolo di Arte Fiera tornasse a essere un punto di riferimento nazionale e internazionale". È lo stesso Menegoi a fare fieramente i suoi bilanci, affidandoli a due dati oggettivi. Il primo riguarda la qualità delle gallerie. "Prendiamo come riferimento – afferma – la sezione principale di Art Basel, la fiera d’arte più importante del mondo, un club così esclusivo che al momento non ammette neanche venti gallerie italiane".

Eccolo quindi raccontare che alla sua prima edizione, nel 2019, le gallerie che partecipavano ad Arte Fiera e avevano anche accesso ad Art Basel erano appena 4 e oggi sono quattordici. "Un po’ di strada ne abbiamo fatta", afferma Menegoi, che poi parla del sostegno, perché quando è arrivato ad Arte Fiera non aveva un main sponsor: oggi per il secondo anno c’è Bper Banca. Le sue intuizioni, dichiara, stanno in due idee fondamentali: trasformare quello che era considerato un limite, ovvero essere una fiera quasi esclusivamente italiana, in un pregio e innalzare la qualità curatoriale e scientifica "senza snaturarne l’identità di fiera popolare inclusiva". Questo stato delle cose, che il manager Righi ascolta nelle retrovie, cammina per i due padiglioni ormai definitivi della fiera, il 25 e 26, che in una giornata di sole risplendono con gli spazi delle 170 gallerie così netti, curati, dove è un piacere entrare. Come ad esempio l’installazione proposta dalla G7, dove Perturbazione #2/27 settembre 2024 di Daniela Comani si prende la metratura dello stand B51 con un’auto danneggiata perché le è caduto un tronco d’albero sopra: una storia accaduta a sua madre a Bologna. L’entusiasmo si sente, si ripercuote su galleristi e collezionisti, che ieri facevano acquisti di primizie. Fabrizio Padovani della P420, non era ancora l’una, dichiarava di aver già venduto sette opere. Record (altro servizio in QN).

Benedetta Cucci