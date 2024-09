Arte, misteri e politica. I libri alzano la voce: gli incontri di settembre

A dispetto del dato nazionale (il 62% degli italiani non apre un libro) Bologna è una città che legge. Lo ha detto il ’Centro per il libro e la lettura’ sottolineando ad esempio il fiorire di gruppi locali appunto di lettura e lo ha ripetuto ieri mattina, alla presentazione del ciclo settembrino de ‘La voce dei libri’, la direttrice del settore biblioteche e welfare culturale di Palazzo d’Accursio Veronica Ceruti. Perché leggere significa condividere i saperi e confrontare le idee. Ha ragione allora Romano Montroni, il libraio più celebre d’Italia, a rivendicare la paternità degli incontri con gli scrittori, una pratica diventata fortunatamente consueta ovunque che nella nostra città si estende spesso a scuole e biblioteche.

Oggi dunque, grazie a Comune e Coop Alleanza 3.0 con il contributo di Bper Banca, riprende la stagione in Salaborsa: Marco Giacomo Tirapani Pizzoli Tabboni presenta (con Liliana Vivoli e Stefano Manfredi) il suo nuovo libro ‘Casanova, l’altra metà del mito. Meraviglia e trasgressione a Venezia’. Come per tutte le altre presentazioni, l’appuntamento è alle 18 e l’ingresso libero. Giovedì tornano le avventure del commissario Soneri, il fortunato investigatore ideato da Valerio Varesi (in tv è stato Luca Barbareschi). Il nuovo romanzo s’intitola ‘Vuoti di memoria’ e con l’autore ci saranno Alberto Bertoni e Eleonora Cappelli. ‘Ecofascisti. Estrema destra e ambiente’ è invece il saggio di Francesca Santolini ospite mercoledì 11 in Salaborsa in dialogo con Emilio Marrese. Il sindaco Lepore, l’ex delegata alla cultura Elena Di Gioia e il direttore di MAMbo Lorenzo Balbi discutono il 13 settembre di ‘Arte pubblica a Bologna. Sculture dal dopoguerra a oggi’, volume che raccoglie i testi di Milena Naldi e le foto di Mauro Zanini. Lunedì 16 è il turno di Alberto Mattioli con ‘Destra maldestra. La politica culturale del governo Meloni’. Interviene Giorgio Forni.

Ci si sposta di sede martedì 17, all’oratorio San Filippo Neri dove Rosella Postorino, con l’intervento di Cathy La Torre, parla del suo romanzo ‘Nei nervi e nel cuore’. E poi ancora ospiti di riguardo in Salaborsa. Il 19 Enzo Bianchi (con Alberto Meloni) illustrerà il suo saggio ‘Fraternità’ mentre il 24 Enrico Brizzi in dialogo con Letizia Gamberini svelerà ‘Due’, atteso seguito di ’Jack Frusciante’. Il 25 alle 18 Aldo Cazzullo presenta il nuovo libro ‘Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia’. Sempre quel mercoledì, ma alle 18,30, il Mast accoglie invece Massimo Recalcati con ‘La legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi’. Curiosamente due importanti autori nello stesso giorno attraversano i libri sacri. Si chiude il 27 con Susanna Tartaro e ‘Le mie cose preferite’. Con lei sarà Helmut Failoni. Ottobre è annunciato pieno di sorprese e di certo si ascolterà Donatella Di Pietrantonio, fresca vincitrice del premio Strega. Se ne riparlerà.

c. cum.