Arte, moda e design in centro: ecco la galleria di Muccinelli

Ha inaugurato la sua sede, nel centro storico di Crevalcore, la Galleria 55 moda arte design, condotta da Davide Muccinelli stilista e designer. "Un edificio riportato alla vita dopo gli eventi sismici del 2012 – spiega Muccinelli –. Ora è divenuto uno spazio di incontro tra diverse forme d’arte, aperto al territorio, alle scuole, a iniziative di alta formazione. La cornice ideale di eventi esclusivi". In occasione dell’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, il tenore Mario Caporaso e Orazio Anania, colonnello dei carabinieri in congedo e presidente dell’associazione Ipaaf (International police award arts festival). Associazione che premia artisti per essersi distinti nel panorama internazionale attraverso il loro lavoro e le loro opere. In particolare ieri pomeriggio sono stati dati riconoscimenti alla regista Giorgia Farina, premiata per il dialogo culturale che ha saputo avviare attraverso il cinema, e all’attore Giuseppe Sartori, per il lavoro svolto al teatro greco di Siracusa. La premiazione condotta e moderata dall’attrice Erica Zambelli, ha compreso la presentazione del libro Franco Zeffirelli 100, di Domenico Palattella, giornalista e critico cinematografico, con prefazione dello psicoterapeuta, giornalista e critico Ignazio Senatore. Sono stati letti da Sartori passi del testo che è arricchito dalle illustrazioni di Giancarlo Malagutti, fumettista che ha legato il suo nome, tra gli altri, al personaggio di Diabolik. Malagutti ha introdotto la presentazione del libro.

Pier Luigi Trombetta