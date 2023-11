Arte visiva e poesia per Cristina Campo

La poesia di Cristina Campo incontra da oggi al 24 novembre l’arte visiva contemporanea alla galleria Portanova 12. Probabilmente alla scrittrice e poetessa bolognese, di cui ricorrono i 100 dalla nascita in questo 2023, sarebbe piaciuto questo appuntamento con vari artisti all’interno della mostra La tigre tra i due mondi, curata da Massimo Cattafi ed Eva Laudace, perché la sua è sempre stata – per il medio tempo della sua vita, comparse nel 1977 – una voce fuori dagli schemi, nell’animo e nelle idee: ha scandalizzato e irritato il suo tempo, pur rimanendo sempre estranea alla società culturale.

Ecco quindi che protagonisti dell’arte urbana e dell’illustrazione come Andrea Casciu, Valeria Cavallone, Vittoria Cesareo, Chekos, Four Bones, Lisa Gelli, Godsinlove, Kikiskipi, Lufo, Opiemme, Vantees e Zooloco contribuiranno a creare un dialogo immersivo tra parole e immagini, riflettendo l’incessante ricerca di perfezione etica ed estetica di Campo.

"Nel nostro cielo, caratterizzato da forti correnti egotiche, in cui la ricerca di significato e la connessione con la spiritualità sono spesso trascurate, l’opera di Cristina Campo riaffiora come una cometa dalla coda luminosissima o come un suono melodioso che esce da un flauto magico", scrive Eva Laudace.

Oggi alle 18 si terrà il vernissage con l’introduzione di Massimo Cattafi e Eva Laudace, interventi di Sarah Tardino, Davide Rondoni e di alcuni giovani poeti del Centro di poesia Davide Gallo, Rebecca Garbin, Francesca Lanzalone, Mikel Marini.

