’Artebambini’, la casa della fantasia. A Bazzano uno spazio per creare

Sono state le forbicette impugnate dalle manine di Agata, Francesco, Gaia, Giusi, Caterina e Matteo a tagliare il nastro dell’open space di Artebamini, inaugurato sabato al civico 1 di via Provinciale Est a Bazzano diValsamoggia. Un gruppo festoso di bambini che non vedeva l’ora di armarsi di pennarelli e fogli di carta colorata per dare sfogo a tutta la propria fantasia, tra libri di favole antiche e moderne. "Entrando in questo spazio – ha sottolineato Enrico Zanaroli, assessore alla Scuola di Valsamoggia – viene la voglia di tornare bambini. La nostra amministrazione comunale sosterrà sempre iniziative come questa che si raccordano con la rete di biblioteche nei nostri municipi e con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio che coordina tutte le iniziative culturali prodotte e programmate su tutto il territorio". Artebambini da 25 anni è una casa editrice che pubblica libri e materiali didattici per l’infanzia. E da 40 anni promuove la formazione per insegnanti e operatori della scuola.

Per questo è riconosciuto come ente accreditato per la formazione dal Miur. Paola Ciarcià e Mauro Speraggi sono i fondatori e gli animatori di Artebambini, che si avvale di numerosi pedagogisti come il professo Mauro Dallari. Abitano a Bazzano da tempo e nei 250 metri quadri di open space inaugurati ieri hanno creato la sede operativa nazionale della loro creatura. "Dal 2004 – rivelano Ciarcià e Speraggi – diffondiamo in Italia il ’Kamishibai’, una forma di teatro di carta da duemila anni esistente in Giappone. In quel paese è diffuso da almeno 40mila cantastorie. In Italia, per ora, ce ne sono una decina per regione. Sono racconti di carta, leggeri, che si possono portare in una scuola, una biblioteca, una piazza".

Nicodemo Mele