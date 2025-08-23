Arti marziali, Persiceto capitale del jujitsu

Nelle arti marziali il jujitsu a San Giovanni in Persiceto, con la Asd Aijjgj, si conferma una realtà a livello nazionale. Stiamo parlando di un’associazione del territorio che è diventata la più grande Asd della federazione olimpica Fijlkam. Quest’ultima è una federazione che ha 120 anni e gestisce discipline olimpiche come il judo e lotta libera. In questo scenario di attività nazionali, si può affermare che la Asd Aijjgj, che a Persiceto raccoglie numerosi aderenti, è un movimento in continua crescita.

"Siamo – spiega il presidente della Asd Aijjgj e direttore tecnico nazionale della scuola jujitsu Goju, il decimino Andrea Bonfatti – un’associazione sportiva dilettantistica attiva da ormai trent’anni con vari corsi di jujitsu tra San Giovanni in Persiceto e la frazione di San Matteo della Decima. Lo stesso presidente nazionale della Fijlkam, Giovanni Morsiani, ci ha voluto consegnare un riconoscimento. Il presidente personalmente e per lettera si è complimentato con tutti i tecnici della Asd ed ha ringraziato per essere un esempio di crescita per il movimento federale". "Colgo l’occasione – continua Bonfatti – per ringraziare ovviamente la federazione e le possibilità che ci offre. Ringrazio i nostri tecnici e le decine di famiglie che credono nel lavoro di tecnici ed educatori. Ringrazio anche il Comune di San Giovanni in Persiceto che con il suo ufficio sport svolge un lavoro capillare nel nostro territorio". E aggiunge: "I persicetani rappresentano una comunità sensibile alla pratica sportiva e spero che sempre più persone di tutte le età conoscano e si avvicinino alla nostra consolidata realtà".

La scuola di arti marziali di Bonfatti si è distinta anche in un recente passato per aver organizzato lezioni gratuite di autodifesa dedicate alle donne. "Siamo molto sensibili al tema della violenza sulle donne – spiega Bonfatti – e abbiamo proposto sul territorio dei comuni di Terre d’Acqua e in altri vicini, corsi e appuntamenti gratuiti che hanno affrontato la tematica. Vale a dire la sicurezza e la difesa personale. Da un decennio collaboriamo con il Comune di San Giovanni in Persiceto per sensibilizzare e aiutare la comunità su questo tema. Ed io ed i miei collaboratori ci siamo dunque messi a disposizione a titolo gratuito, per fornire informazioni sulla sicurezza, sulla gestione di uno scontro e la difesa personale. E’ stato un piacere poter essere di aiuto alle donne e trasmettere le nostre conoscenze acquisite in anni di pratica marziale nella disciplina del jujitsu".

Pier Luigi Trombetta