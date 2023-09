Articolazione e cartilagine. È nato un nuovo polo

Alla sanità bolognese si aggiunge adesso un tassello importante. È Cartilage Clinic, "nata dalla volontà di realizzare un unico polo, punto di riferimento per i pazienti che soffrono di patologie legate all’articolazione a alla cartilagine", spiega l’amministratore delegato del poliambulatorio MG, Giacomo Negosanti, che ha dato vita al progetto. All’interno della struttura privata visiteranno e opereranno luminari del settore, come il professor Maurilio Marcacci, responsabile del Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio dell’Humanitas di Milano, il professor Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica II del Rizzoli e Elizaveta Kon, professore associato all’Humanitas e responsabile della sezione Ortopedia tradizionale nel Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio dell’ospedale milanese.

Accanto a loro ci saranno altri importanti specialisti a livello nazionale e internazionale. Ricerca e innovazione sono le cifre di Cartilage Clinic, spiega la responsabile Angela Petronelli. "Puntiamo a coniugare il benessere del paziente, il miglioramento della sua qualità di vita – dice – con un ottimo livello scientifico". Grazie ad un team multidisciplinare, Cartilage Clinic vuole "mantenersi allo stato dell’arte più avanzato, con serietà, e soprattutto curare i pazienti" con particolare cura "alle indicazioni individuali e personalizzate – aggiunge il professor Marcacci – . La casistica in questo settore è ampia, anche perché la cartilagine è land effector di tutte le patologie articolari e metaboliche".

Il profossore prosegue così: "Bisogna curare il paziente nel modo migliore – osserva – mantenendo gli standard più evoluti, ma sempre basandosi sulla sicurezza dei risultati scientifici alla base dei preparati o dei trattamenti che proponiamo".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il professor Stefano Zaffagnini, felice di lavorare con colleghi di grande livello.

"È una scelta vincente mettere insieme competenze diverse che confluiscono su un unico obiettivo, ossia il paziente con problemi articolari". I passi avanti della medicina in questo settore sono stati molto rilevanti "in campo reumatologico per quanto riguarda la terapia delle artriti infiammatorie – spiega – : da più di venti anni usiamo dei farmaci efficaci. Nel campo delle malattie degenerative, come l’artrosi, invece, gli avanzamenti sono stati molto più limitati". Alcune terapie innovative vengono praticate proprio all’interno della Cartilage Clinic. Soddisfatto anche Valentino Di Pisa, vice presidente vicario di Confcommercio Ascom Bologna, che si dice "fiero" di tenere a battesimo la nuova realtà "che andrà sicuramente ad arricchire la sanità bolognese e a dare risposte a chi ha problemi di cartilagine".