Artie 5ive in concerto all’Estragon di Bologna

Bologna, 17 ottobre 2025 – La pronuncia del suo nome non è delle più facili, ma poco male perché Artie 5ive non ha decisamente più tanto bisogno di presentazioni. E infatti l’Estragon di Bologna che domani sera lo accoglie, alle 21, è già sold out da tempo. A pochi mesi dalla pubblicazione del suo nuovo album La bellavita, il nome più caldo del rap italiano di nuova generazione, sta portando avanti il suo primo tour nei club italiani. Pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, classe 2000, Artie 5ive è nato a Milano da madre sierraleonese e padre italiano. Seguitissimo dai giovanissimi, La bella vita – con featuring di Tony Boy, Capo Plaza, Gué, Kid Yugi e Nicky Savage – è subito schizzato in cima alle classifiche. L’album è stato anticipato dalla pubblicazione di sei cover che rappresentano il mondo della ’bella vita’: Via dell’Amore, Via del Sacrificio, Via del Denaro, Viale dei Giardini, Via delle Radici e la copertina ufficiale. In ognuna di esse un’immagine significativa e metaforica dei vari aspetti trattati nell’album. “La società occidentale guarda a ricchezza e successo, e mai alle piccole cose– ha raccontato in un’intervista –. Il contesto sociale ed economico in cui sono cresciuto, invece, mi ha portato ad adattarmi e ad accontentarmi, in senso buono”.