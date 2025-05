Artigiancredito, fidi per 512 milioni

Si è chiuso positivamente il 2024 di Artigiancredito, consorzio Fidi della piccola e media impresa, che lo scorso anno ha deliberato 512.111.754 euro di finanziamenti garantiti registrando un +5,24% sullo stesso dato del 2023: di questi ne sono stati erogati 445,7 milioni di euro (+9,81%). I dati sono contenuti all’interno del bilancio di esercizio 2024, che il consorzio ha presentato in occasione delle assemblee separate dei soci che si sono tenute a metà maggio. Nel corso del 2024 Artigiancredito ha erogato 13,2 milioni di operazioni di credito diretto, con un ritmo in accelerazione. Nell’esercizio 2024 sono state acquisite la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo di Garanzia per 4.395 PMI per un valore di oltre 319 milioni di euro.

Sono stati inoltre utilizzati i Fondel MISE per 647 operazioni per un valore di oltre 117 milioni di euro. Questi risultati sono stati possibili grazie alla sinergia con le reti associative di Cna e Confartigianato che ha consentito di raggiungere quante più possibili PMI sul territorio italiano in special modo in Toscana ed Emilia-Romagna, ma si vedono i frutti anche dell’espansione di Artigiancredito sulla Liguria, la Calabria e la Sardegna. Artigiancredito presenta una compagine sociale di circa 120.000 imprese, fondi propri per 93,5 milioni di euro ed un portafoglio garanzie di oltre 1 miliardo di euro. L’utile si è attestato oltre i 5 milioni di euro. "Uno straordinario risultato in controtendenza con quello del sistema bancario nella concessione del credito alle PMI", ha commentato il presidente Fabio Petri. E il 2025 non è da meno; a 4 mesi dall’inizio dell’anno i dati parlano chiaro: +11,06% con oltre 190 milioni di finanziamenti garantiti garanzie deliberati e +6,78% su quelli erogati rispetto al 2024. Il credito diretto vede già oltre 6,5 milioni di finanziamenti erogati (+119%) e anche la finanza complementare per le imprese vede oltre 130 fatture cedute nell’ambito dell’Invoice trading e 4 operazioni di minibond stipulate.