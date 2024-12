Artigiani che sfidano il tempo e la burocrazia

Il rapporto complicato fra il fisco e le piccole imprese nell’era della sostenibilità è stato al centro del convegno andato in scena sabato al Cinema Teatro Massarenti. L’evento, intitolato ’Fisco e Sostenibilità: nuove sfide ed opportunità per il futuro delle PMI’ è stato organizzato da Confartigianato Imprese di Molinella. La giornata intendeva offrire un’analisi delle principali novità contenute nella legge delega della riforma fiscale. Il convegno si è aperto con l’intervento del presidente Confartigianato Molinella – Ar.Com Bruno Bernardi, moderatore il segretario di Confartigianato Imprese Bologna Giuseppe Cremonesi.

Sono intervenuti in qualità di relatori Luca Cinelli, responsabile Progetti di Sostenibilità di Margotta Consulting, il quale ha analizzato la normativa e l’impatto ESG sulle PMI, e illustrato le possibili strategie per rimanere competitivi in un mercato in evoluzione; Andrea Trevisani, direttore delle Politiche Fiscali di Confartigianato Nazionale, che ha illustrato il percorso dalla legge delega della riforma fiscale ai provvedimenti attuativi fino alla legge di bilancio 2025, e infine il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, il quale rimarcando il concetto di ’intelligenza artigiana’, ossia il valore di fare impresa, ha sottolineato come l’impresa artigiana sia per propria natura predisposta al concetto di sostenibilità.

Al termine della manifestazione sono stati premiati alcuni associati per la pluriennale fedeltà all’associazione: Euro-Car SAS di Paone Aldo e C (officina di riparazione autoveicoli) e Cassanelli Fabrizio (lavori di lattoneria) entrambi per oltre 25 anni di fedeltà associativa, Cedil di Ciccone Raimondo (lavori edili) per oltre 30 anni, Gurioli e Bonazzi Autocarrozzeria di Claudio Gurioli e Sandro Bonazzi NC (officina di riparazione carrozzerie) per oltre 40 anni, e L.A.D.A. SNC di Maniglio Paolo & C. (produzione packaging artigianale e industriale) per oltre 45 anni. Infine sono stati assegnati i premi attività storica, per aziende con oltre 60 anni, alla Ditta Casoni (riparazioni e commercio pneumatici) e alla Ferramenta F.lli Rossi (commercio al minuto di ferramenta, articoli per la casa ed elettrodomestici) che hanno compiuto rispettivamente il 60° e il 100° anno di vita e sono ancora oggi attive.

Marco Principini