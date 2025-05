Artigiani, gli ottant’anni di Cna. Show in piazza con Mannoia: "Siamo ponte tra passato e futuro"

Tra giornalisti, divulgatori culturali, musica e imprese locali, Cna Bologna dedicherà ai cittadini l’evento del 10 giugno in piazza Maggiore. L’obiettivo è condividere la storia dell’associazione, che quest’anno compie 80 anni. Protagonisti della serata saranno Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, che intervisteranno il presidente di Cna Bologna, Antonio Gramuglia. Interverranno anche Jacopo Veneziani, con un’analisi dell’artigianato nell’arte tra passato e futuro, e Roberto Serra "Bertein", che proporrà curiosità dialettali legate al mondo artigiano.

Parteciperanno inoltre quattro imprese che, come ha spiegato ieri Gramuglia durante la conferenza stampa di presentazione, "si sono distinte sotto l’aspetto della digitalizzazione, dell’apertura al genere femminile e in quei valori che Cna cerca di promuovere nelle imprese". A chiudere la serata sarà Fiorella Mannoia, con un’esibizione musicale. Il titolo dell’evento è ’L’impresa eccezionale. La nostra esperienza, il vostro futuro’.

"Eccezionale", spiega Gramuglia, perché così sono state le piccole e medie imprese italiane, capaci di superare ogni problematica legata alle tasse e alla burocrazia. ’La nostra esperienza, il vostro futuro’ richiama invece il tema centrale dell’incontro: il ponte tra passato e innovazione. Proprio questo concetto sarà anche al centro delle iniziative del 14 giugno, giorno della fondazione di Cna. In quella data verrà affissa una targa all’ingresso della Torre Cna con le parole del fondatore Armando Gagliani, sarà inaugurato un giardino presso la pediatria del Sant’Orsola e presentato un volume fotografico che ripercorre la storia dell’associazione.

Il libro ha l’obiettivo di creare un ponte tra tradizione e futuro, in linea con il messaggio dell’evento in piazza Maggiore. Per rafforzare il dialogo con le nuove generazioni, il 18 giugno al Dumbo si terrà un secondo appuntamento, pensato per i giovani interessati ad avvicinarsi al mondo dell’impresa.

Il progetto, spiega Claudio Pazzaglia, direttore generale di Cna Bologna, "tenta di rilanciare l’incontro scuola-imprese e di rifondare un po’ di animo imprenditoriale nei giovani". Secondo Pazzaglia, infatti, il disinteresse delle nuove generazioni verso l’artigianato, unito all’insufficienza dei flussi migratori regolari, è alla base della scomparsa di 4.000 aziende artigiane a Bologna tra il 2010 e il 2025, del fatto che gli artigiani under 35 rappresentino solo il 4% e dell’esistenza di 25mila posti vacanti nelle imprese del territorio. Anche il sindaco Matteo Lepore ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i più giovani, definendo gli artigiani "il polso di come va l’economia sul territorio".

Ha poi espresso solidarietà alle aziende che da mesi affrontano disagi legati ai cantieri: "Saremo al vostro fianco con risorse, investimenti e attività", ha detto, rispondendo alle parole di Gramuglia, che aveva commentato: "Lì, vedremo se e quando finiranno", riferendosi ai benefici attesi, aggiungendo che, nel frattempo, le imprese hanno dovuto sopportare.

Gemma Gerevini