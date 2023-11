Artigiani resistenti a pandemia e alluvione

Le imprese di Confartigianato si confrontano. Si è tenuto sabato scorso, al rinnovato Cinema Teatro Massarenti nella piazza del paese, il convegno "Un territorio e la sua resilienza", organizzato dalla sezione locale di Confartigianato Imprese. L’evento intendeva far incontrare rappresentanti di Confartigianato in ambito locale e nazionale ed esponenti di spicco delle istituzioni con artigiani e commercianti associati, premiando alcuni di essi per la pluriennale fedeltà associativa di oltre 20 e 40 anni.

Il tema dell’incontro era quello di analizzare la reazione agli effetti devastanti dei recenti accadimenti pandemici, atmosferici e conseguentemente economici da parte di tutto il territorio molinellese, comprendendo in esso cittadini, amministrazioni ed enti pubblici, imprese, accomunati da un atteggiamento positivo, propositivo e proattivo. Il convegno si è aperto con l’intervento del presidente Confartigianato Molinella – Ar.Com Bruno Bernardi, moderatore dell’evento il segretario di Confartigianato Imprese Bologna Giuseppe Cremonesi. Sono intervenuti in qualità di relatori l’europarlamentare Alessandra Basso, membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, il senatore Marco Lisei, il quale ha commentato parte della nuova legge di bilancio e tutte le attività che il governo sta intraprendendo, e il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli il quale ha evidenziato l’importanza di tutto il lavoro che Confartigianato ha svolto, e sta tuttora svolgendo, nel costante dialogo con le istituzioni per evidenziare le criticità territoriali e condividerne le soluzioni.

Al termine della manifestazione sono stati premiati alcuni associati per la pluriennale fedeltà all’associazione di Molinella. A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati: 4 Emme di Marco Barilli e L’Angolo di Roberta Acconciature di Roberta Bottazzi. Entrambi fanno parte della famiglia di Confartigianato da un ventennio. Officina Meccanica Albertazzi srl, Tassinari Tiziana e Rn di Rossi Marino & c. snc sono stati, invece, premiati come facenti parte dell’ente associativo da ben quarant’anni.