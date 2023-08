Artiom riabbraccia i suoi cari: il giovane è stato trovato in Appennino

Artiom è stato ritrovato. Il ragazzo di 32 anni scomparso dalla sua abitazione di via Orlandi (zona Fossolo vicino Villa Laura) lo scorso lunedì, ieri si è ricongiunto alla sua famiglia. Era stati proprio i parenti del giovane a lanciare l’allarme. Un appello che in poche ore aveva fatto il giro dei social e che, fortunatamente, ha riportato Artiom a casa. Il trentaduenne è stato ritrovato nell’Appennino bolognese, nella zona tra Montefredente e Rioveggio.

Il giovane di origine russa, avevano spiegato i familiari nell’appello diffuso dopo la scomparsa, ha un ritardo mentale, è timido e poco invasivo. Era uscito di casa nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 15, e da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie. Una situazione che ha destato grande agitazione tra i parenti, preoccupati che Artiom potesse essersi allontanato troppo, al punto di lasciare la regione.

La zia e il cugino avevano fatto denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, nella speranza di ritrovare il ragazzo quanto prima. Ieri, la bellissima notizia. Grazie alla condivisione social e all’ausilio dei carabinieri, Artiom è stato ritrovato tra le montagne del Bolognese.

"Un grande grazie a Sara – scrivono sui social i familiari del giovane – che ha visto l’annuncio in rete e ad Alberto che, dopo essersi accorto di aver già visto il ragazzo, è uscito a cercarlo e lo ha trovato subito".

Un grande sospiro di sollievo per i familiari che in questi giorni avevano vissuto momenti di apprensione e sgomento per la scomparsa del trentaduenne. "Grazie – concludono i parenti nel post pubblicato su Facebook nel quale si annuncia il ritrovamento con tanto di foto in compagnia di Artiom – alla condivisione in rete di tutte le persone".

c. c.