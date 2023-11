Artisti di strada, si cambia. Ecco le nuove regole

Artisti di strada, si cambia: il Comune riforma le regole che disciplinano l’attività degli artisti di strada. "La revisione delle modalità operative è stata decisa in base agli approfondimenti condotti da un tavolo tecnico, considerando i mutamenti del contesto urbano in continua evoluzione e le esigenze di artisti e artiste di strada, con l’obiettivo di consentire un’adeguata distribuzione sul territorio delle postazioni, anche fuori dal centro storico – spiega Palazzo D’Accursio – e garantire la quiete e la cura degli spazi pubblici".

Le nuove modalità, in vigore dal 15 novembre, verranno attuate in via sperimentale per un anno e riguardano principalmente la revisione delle postazioni per i musicisti di strada che si esibiscono con amplificazione, disponibili in giornate e orari specifici, oltre alla semplificazione per l’accesso alla postazione di Piazza Maggiore. "L’ampliamento e la ricollocazione del numero di postazioni per la musica amplificata – sottolinea la delegata alla Cultura, Elena Di Gioia – valorizza le opportunità di esibizione degli artisti di strada e colloca due delle quattro nuove postazioni al di fuori del centro storico nell’ottica di stimolare un maggiore policentrismo culturale della città". Le nuove modalità operative "verranno attuate in via sperimentale per un anno permettendo all’amministrazione di verificare l’andamento delle postazioni. L’apertura del nuovo regolamento – continua Di Gioia – va nella direzione di favorire l’arte di strada e al tempo stesso disincentivare le esibizioni irregolari". Per gli artisti con amplificazione, le postazioni vengono raddoppiate, da quattro a otto: alle postazioni in piazza Maggiore, via Azzo Gardino e piazza XX Settembre si aggiungono quelle sulla scalinata della Montagnola (dalla domenica al giovedì), ai giardini Margherita all’ingresso di porta Santo Stefano (dal giovedì alla domenica), in via Matteotti davanti al teatro Testoni (dal giovedì alla domenica) e in via Ugo Bassi nei giorni di Tdays.

La postazione in via Indipendenza 44 viene spostata all’angolo con via Righi: sarà attiva dal venerdì alla domenica. Artisti con percussioni: esibizione limitata alle postazioni di piazza XX Settembre e piazza Maggiore, solo sabato e domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21.