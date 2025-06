Artisti ’Oltre’ i confini. Alle Caserme Rosse ecco il pop più nuovo

Si chiama ’Oltre’ e il nome scelto per questo Festival che arricchisce ancora oggi l’offerta musicale della ricca programmazione dell’estate bolognese, racconta bene quale sia la sua aspirazione. Attraversare i linguaggi sonori, superare i confini, mettere insieme realtà molto diverse tra loro che hanno in comune il desiderio di fare del pop una forma di espressione dove rock, canzone d’autore, hip hop, elettronica e molto altro possono dialogare.

Il luogo è il parco delle Caserme Rosse (via di Corticella, 147), nuovo polo dell’intrattenimento cittadino, dove già si tengono i tanti appuntamenti del Sequoie Music Park e del Bonsai. ’Oltre’ è una rassegna con uno spazio autonomo, ma strettamente legata a queste due manifestazioni. L’idea è quella di offrire al pubblico una miscela di artisti, dove alcuni nomi che più si sono fatti notare per le loro produzioni durante l’anno, si esibiscano sullo stesso palco di talenti locali, sempre molto originali e con una precisa identità.

Dopo l’apertura ieri con la star indiscussa del rap che incontra la tradizione dei cantautori, il romano Franco 126, e con il giovane rapper bolognese Brenno Itani, che si esibisce anche con il nome di Mascarella Ambassador, a sottolineare il legame strettissimo con la via di Bologna dove vive, oggi l’attenzione è focalizzata sul nuovo pop nazionale.

La formazione più attesa del programma è quella degli Psicologi, un duo che si è affermato con il disco, uscito alcuni mesi fa, DIY, che sta per Do It Yourself, lo slogan che alla fine degli Anni ’70, caratterizzava le produzioni musicali indipendenti e ‘fatte in casa’ britanniche, alle quali il gruppo guarda come riferimento culturale. Suoni volutamente sporchi, a bassa fedeltà, tra elettronica distorta, pista da ballo e testi che parlano di ribellione generazionale, da cantare in coro, facendo di ogni loro concerto una grande festa.

Prima di loro, ci sarà spazio per formazioni in ascesa, come Umarell, nome d’arte del ventenne bolognese Martin Giovannella, che suona un rock ironico, omaggio proprio alla figura classica del panorama cittadino, l’umarell, appunto, dal quale prende il nome. Nel suo secondo album, dal titolo ’Bologna’, ha inciso un omaggio alla Torre Garisenda, dove l’instabilità è non solo quella del monumento, ma anche momento di passaggio tra l’adolescenza e la vita adulta. A Oltre proporrà i brani del suo nuovo disco, uscito da poco, ’Rock & roll’, pensato come un omaggio alla cosiddetta scena dell’electroclash, nata nella New York degli anni 90.

E poi Emma e Lorenzza e gran finale con Pop X, che reinterpreta in chiave contemporanea le suggestioni demenziali degli Skiantos. I concerti iniziano alle 18.30. Tutte le informazioni sono su https://www.oltrefestival.com/

Pierfrancesco Pacoda