Artistico, c’è chi ha detto ’no’ Contro l’occupazione 300 studenti "Aule distrutte, progetti fatti a pezzi"

di Federica Gieri Samoggia

Finita l’occupazione "siamo entrati a scuola e ci siamo sentiti schifati, calpestati nei nostri diritti. Abbiamo provato una sensazione di sconforto nel vedere le nostre aule distrutte, devastate, i nostri progetti fatti a pezzi e i nostri materiali, anche costosi, rubati".

Filippo (nome di fantasia, ndr) è uno degli oltre trecento studenti del liceo artistico Arcangeli che davanti all’occupazione ha detto ‘no’. Ha osato. Un no che, a lui e ai suoi compagni, è costato minacce e insulti pesanti. Ecco il perché del nome di fantasia. "Siamo stufi, ogni volta, di essere categorizzati con il gruppo ’studenti’, noi non siamo quello". Questa "non è stata un’occupazione pacifica – racconta senza astio con una voce profondamente rammaricata –. È stata un’occupazione presa con la forza da un gruppo ristretto di ragazzini, anche minorenni, e che ha vietato agli stessi studenti di entrare a salvare i propri progetti".

Ieri alcuni liceali, insieme a dei genitori, hanno fatto proprio l’appello della preside, Maria Grazia Diana, e sono andati a rimettere in sesto la loro scuola. "Abbiamo chiesto di essere ascoltati e non ci è stato permesso – ricorda Filippo –: gli occupanti non sono studenti che lottano per i nostri diritti, sono semplicemente vandali, non hanno rispetto. Non vogliamo essere rappresentati da gente che non ci ha dato il diritto di esprimere il nostro pensiero e che ha ridotto in macerie la nostra scuola", osserva il liceale. Sia ben chiaro, precisa subito, "non siamo contrari a tutti i motivi per cui hanno occupato: siamo d’accordo sul crescente disagio psicologico, sulla richiesta di una maggiore socialità e sul come viene insegnata educazione civica: è il metodo inaccettabile". La scuola, prosegue Filippo, "è stata occupata con la forza. Solo in un secondo momento si è tenuta un’assemblea plenaria dove non ci hanno concesso di esprimere il nostro dissenso, additandoci come fascisti e augurandoci la morte".

Senza tralasciare le "numerose discussioni sul gruppo dei rappresentanti di istituto (degli studenti, ndr) con lo scambio ripetuto di insulti e anche minacce". Filippo si chiede: "Quegli studenti manifestano per la libertà di pensiero e per una maggiore democrazia e a noi impediscono di parlare, non sono coerenti". Al momento dello stop delle lezioni, "alcune classi, in particolare le quinte, stavano affrontando la simulazione della seconda prova scritta della maturità", rivela lo studente.

Una prova che, per il liceo artistico, dura tre giorni per un totale di 18 ore. "Abbiamo chiesto loro di non toccare le aule di simulazione per rispetto nei nostri confronti". E invece no: "Sono state aperte: i nostri lavori distrutti e deturpati". Ore e ore di studio e impegno finiti nel cestino per non parlare dei materiali, di proprietà personale dei ragazzi, lasciati in classe, "rubati".

A chi era contrario, "è stato vietato l’accesso all’interno della scuola: volevamo salvare i nostri progetti. CI hanno negato il diritto allo studio e la salvaguardia del nostro materiale".

Peccato che chi occupava "si proclamava fermamente convinto di voler rispettare la scuola salvo lasciarla devastata, imbrattata e maltratta".