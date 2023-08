Artolè accende il weekend Dipinti e sculture nel borgo

Si intitola ’Tutti i colori dell’acqua’ la ventiseiesima edizione della manifestazione Artolè, che si tiene stasera e domani in località Tolè di Vergato, e che, da anni, arricchisce con murales e sculture il centro storico e le numerose fontane. "Stiamo raggiungendo l’obiettivo di arrivare a 150 opere in pittura, scultura e terrecotte", dice Tina Zaccanti, presidente dell’Associazione Fontechiara, la quale ha commissionato all’artista Adriano Calzolari il logo dell’associazione ideato dal pittore Rolando Gandolfi: una grande opera di sette metri di diametro dipinta a terra nella piazzetta del borgo.

Un’altra novità: il restauro del vecchio lavatoio del borgo, altra grande opera con scultura rappresentante l’acqua e mosaici di Luciana Fioribelli, artista che ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Bologna sotto la guida del professor Marco Lazzarato. Quest’anno, arricchiscono le vie del centro storico le opere murales di F. Baraldi, L. Sammartino, A. Zandi e gli artisti dell’Associazione Art’Idice di Castenaso: T. Gozzi, F. Chiodini, B. Fabbri, G. Vanni, F. Pelizzotti, M.G. Miraggi, P. Montanari, R. Delledonne, L. Tancini. Sarà inaugurata anche una grande opera in terracotta dello scultore R. Barbato commissionata dalla famiglia Mattarozzi. Per il sindaco Giuseppe Argentieri, Artolè "dimostra la vitalità dell’associazionismo della frazione. Senza queste magnifiche persone non sarebbe possibile realizzare manifestazioni di questo tipo e soprattutto mantenere vivi i nostri territori, in particolare quelli di crinale, che vedono delle difficoltà di insediamento importanti".

Si comincia oggi alle 18 con l’inaugurazione al Borgo e al palazzo Bice Sapori (dove saranno aperti gli stand gastronomici). Domani il clou della manifestazione: alle 10, musica in strada con i Makkarones, mercatino artistico, mostre di pittura. Alle 17, taglio del nastro delle opere e sfilata in costume con tema inerente l’acqua. Alle 21 concerto della Banda Bignardi di Monzuno nella piazza della Chiesa.